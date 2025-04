Rescissione e bomba Juve, reparto stravolto: chiusura da 35 milioni

In casa Juve, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

La Juventus, di fatto, era attesa ieri sera dal match in trasferta contro il Parma, ma poi la sfida è stata rinviata a causa della morte di Papa Francesco. Il match dello Stadio Tardini, così come le altre partite del campionato di Serie A che si dovevano giocare nel giorno di Pasquetta, è stato rinviato a mercoledì alle ore 18.30.

La ‘Vecchia Signora’, dunque, dovrà aspettare domani per giocare un match decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo le vittorie dell’Atalanta e del Bologna contro Milan ed Inter, infatti, la Juventus di Igor Tudor è costretta a battere il Parma per tornare al quarto posto.

Il team juventino, di fatto, ha l’assoluto obbligo di staccare il pass per la massima competizione europea per club sia per la questione bilancio che, soprattutto, quella di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare importanti aggiornamenti per la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juve, grosse novità sul futuro di Djalò e Renato Veiga: le ultime

Come riportato da ‘ojogo.pti’, infatti, Tiago Djalò potrebbe lasciare immediatamente il Porto a causa di possibili infrazioni disciplinari. Il club lusitano, dunque, potrebbe rescindere il contratto di prestito del difensore centrale di proprietà della Juventus.

Per quanto riguarda Renato Veiga, invece, bisogna segnalare l’interesse del Tottenham. Gli ‘Spurs’, di fatto, sono alla ricerca di nuovi difensori centrali e, dunque, potrebbero investire ben 35 milioni di euro per acquisire le sue prestazioni a titolo definitivo.

Da segnalare, però, che la Juventus potrebbe compiere un tentativo nella prossima sessione estiva di calciomercato per comprare Renato Veiga dal Chelsea. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero esserci delle grosse novità sul calciatore portoghese. Mentre Tiago Djalò è completamente fuori dai piani della ‘Vecchia Signora’.