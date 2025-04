Rinvio Inter-Roma, comunicazione appena arrivata

Sulla gara di sabato tra l’Inter e la Roma bisogna registrare un importante aggiornamento.

La Roma di Claudio Ranieri è tornata al successo. Dopo aver pareggiato gli scontri diretti contro la Juve e contro la Lazio, infatti, il team giallorosso ha sconfitto sabato sera il Verona con il gol siglato nei minuti iniziali da Eldor Shomurodov.

Con questo successo, di fatto, la Roma ha alimentato ancora di più il proprio sogno di riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Il team capitolino, dunque, è ora sesto in classifica a soli tre punti dal Bologna quarto, che nel giorno di Pasqua ha sconfitto per 1-0 l’Inter di Simone Inzaghi.

C’è da dire che se la Juve domani dovesse battere il Parma, di fatto, la distanza dal quarto della Roma ritornerebbe di cinque lunghezze. Proprio per questo motivo, dunque, la sfida di sabato contro l’Inter potrebbe risultare decisiva per gli uomini di Claudio Ranieri nella corsa ad un posto in Champions League. Nel frattempo, però, bisogna registrare una notizia che, per l’appunto, riguarda la sfida tra i giallorossi e la Beneamata’.

Inter-Roma, situazione da monitorare per la gara di sabato prossimo: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Daniele Mari, giornalista e direttore di ‘fcinter1908.it’, nelle prossime ore bisognerà prestare attenzione alla situazione della gara di sabato tra l’Inter e la Roma, visto che in quel giorno dovrebbero esserci i funerali di Papa Francesco, con annesso lutto nazionale.

Ricordiamo che già le gare programmate ieri nel giorno di Pasquetta sono state rinviate a mercoled ìsera, esattamente alle 18.30. A rischio non c’è solo Roma-Inter, ma anche le altre due gare del campionato di Serie A in programma: Como-Genoa e Lazio-Parma.