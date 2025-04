Dalla Juve all’Inter, capolavoro Marotta: 35 milioni

L’Inter giocherà a breve contro il Milan in Coppa Italia, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juve.

Dopo le tantissime polemiche per il rinvio della gara di sabato contro la Roma, poi spostata a domenica alle ore 15.00, l’lnter è pronta a scendere in campo nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Tra pochissimi minuti, infatti, le due squadre meneghine si sfideranno nel match di ritorno dopo che l’andata è terminata con il risultato di 1-1.

L’Inter, di fatto, ha tutta l’intenzione di continuare a raggiungere il suo obiettivo di questa stagione, ovvero quello di arrivare in fondo in tutte le competizioni. I nerazzurri, oltre alla lotta scudetto col Napoli e alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan, sono attesi dalle sue sfide di Champions League contro il Barcellona.

La squadra di Simone Inzaghi, dunque, ha fondamentalmente di fronte a sé due strade: una porta ad un incredibile triplete, mentre l’altra porta ad una stagione comunque senza trofei. Sempre senza dimenticare il fatto che, ovviamente, l’Inter può vincere almeno un trofeoz tra queste tre competizioni. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra bisogna registrare un incredibile colpo di scena di calciomercato che riguarda anche la Juventus.

Calciomercato Inter, Marotta segue un ex difensore centrale: ecco le ultime notizie

Come riportato dalla redazione del portale italiano ‘l’interista.it’, infatti, Beppe Marotta ha messo nel proprio mirino un ex giocatore della Juventus. Il calciatore in questione è Matthijs de Ligt, ora al Manchester United. L’olandese, di fatto, sarebbe il profilo perfetto per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

Il cartellino di de Ligt si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, mentre l’ingaggio sui 6,5 milioni netti a stagione. Tuttavia, l’Inter sarebbe pronta a muoversi per il centrale. Beppe Marotta, di fatto, potrebbe proporre al Manchester United anche un’offerta con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.