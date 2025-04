Addio Vlahovic e boom Juve: firma al posto di Osimhen

In casa Juve, dopo il ko subito ieri a Parma, bisogna segnalare delle novità che riguardano sia Vlahovic che Osimhen.

L’arrivo di Igor Tudor sembrava aver allontanato via tutti problemi paventati durante la gestione Thiago Motta, ma i tifosi bianconeri sono dovuti subito ricredere. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, è caduta ieri sera allo Stadio Tardini contro il Parma di Chivu a causa del gol realizzato di testa da Pellegrino.

Questo ko, oltre alla cattiva prestazione fornita dagli uomini di Igor Tudor, ha peggiorato non poco la situazione della Juventus in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Basta pensare che il team bianconero è quinto, in compagnia della Lazio, con un punto di distacco dal Bologna quarto di Vincenzo Italiano.

Proprio per questo motivo, di fatto, la Juventus ha l’assoluto obbligo di battere il Monza domenica per presentarsi al meglio ai due scontri diretti in trasferta contro Bologna e Lazio. Tuttavia, oltre alla lotta Champions League, la ‘Vecchia Signora’ è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, Vlahovic andrà via: ecco il suo sostituto

Secondo quanto raccolto dalla redazione del media inglese ‘caughtoffside.com’, infatti, la Juventus è sulle tracce di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Anche perché la ‘Vecchia Signora’ ha deciso che nella prossima sessione estiva di mercato cederà il serbo Dusan Vlahovic.

Tuttavia, oltre a quello della Juventus, su Jean-Philippe Mateta bisogna segnalare anche il forte interesse del Manchester United. I dirigenti dei ‘Red Devils’, tra l’altro, stanno sfidando i loro colleghi della ‘Vecchia Signora’ per un altro attaccante centrale, ovvero Victor Osimhen.

Il grande sogno di Cristiano Giuntoli, di fatto, è quello di portare il bomber nigeriano alla Juventus. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente tantissime novità in casa bianconera.