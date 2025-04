Dall’Inter alla Juve: il colpo ‘alla Marotta’ è un vero regalo

Prima del prossimo turno di campionato bisogna registrare delle novità importanti di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, è chiamata assolutamente a reagire. Dopo le sconfitte rimediate in campionato contro il Bologna ed in Coppa Italia contro il Milan, infatti, i nerazzurri sono chiamati assolutamente a reagire domani nel match di San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri.

La ‘Beneamata’, infatti, è obbligata a battere i giallorossi per mettere ancora più pressione al Napoli di Antonio Conte. I partenopei, infatti, giocheranno poi in serata allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.

L’Inter, dunque, è chiamata a battere la Roma sia per cercare di allungare in classifica sul Napoli che per preparare al meglio la semifinale di andata di Champions League di mercoledì prossimo contro il Barcellona. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra guidata da Claudio Ranieri, in casa nerazzurra bisogna registrare un aggiornamento importante in sede di calciomercato che riguarda anche la stessa Juventus.

Calciomercato, Inter e Juve stanno seguendo un difensore centrale: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘caughtoffside.com’, infatti, l’Inter e la ‘Vecchia Signora’ sono tra le squadre che stanno seguendo molto attentamente Victor Lindelof del Manchester United. Tuttavia, oltre a quello dei nerazzurri e della Juventus, sullo svedese bisogn segnalare l’interesse di ben tre squadre della Premier League: Fulham, Everton e West Ham.

Da segnalare che prendere Lindelof sarebbe un colpo decisamente alla Beppe Marotta. Lo svedese, infatti, dal prossimo 1 luglio sarà libero di firmare da parametro zero per un’altra squadra, visto che non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del difensore centrale.