Juve, salta la reunion con Osimhen: colpo bianconero da 46 milioni

La Juve sta per giocare contro il Monza, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver perso mercoledì scorso nella trasferta dello Stadio Tardini contro il Parma di Chivu, di fatto, la Juve ha subito la grande occasione di rifarsi. Tra pochissimi minuti, infatti, i bianconeri scenderanno sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per sfidare il Monza ultimo di Alessandro Nesta.

La Juventus, ovviamente, ha l’assoluto obbligo di battere il team brianzolo per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto. Il ko subito dal Parma, infatti, ha portato con sé la perdita dell’ultimo slot disponibile per staccare il pass per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League in favore del Bologna di Vincenzo Italiano.

Vincere contro il Monza, tra l’altro consentirebbe alla Juve di preparare al meglio i due successivi scontri diretti in trasferta contro Bologna e Lazio. Tuttavia, in attesa di queste gare così importanti, in casa Juve bisogna segnalare delle indiscrezioni di calciomercato che chiamano anche il futuro di uno degli obiettivi di calciomercato di Cristiano Giuntoli: Victor Osimhen.

Calciomercato Juve, grosse novità per un obiettivo di Cristiano Giuntoli: ecco le ultime novità

Secondo quanto riportato dal media ingelese ‘footballinsider247.com’, infatti, il Newcastle sta facendo sul serio per un giocatore accostato alla ‘Vecchia Signora’, ovvero Kim Min-Jae. I dirigenti dei ‘Magpies’, dunque, starebbero lavorando per regalare ad Eddie Howe l’ex giocatore del Napoli.

Il Bayern Monaco, dal canto suo, avrebbe fatto sapere di essere disposto a cedere a titolo definitivo le prestazioni di Kim Min-Jae per una cifra intorno ai 46 milioni di euro. Con l’inserimento del Newcastle, di fatto, per la Juventus sarebbe difficile prendere il sudcoreano, vista la grandissima potenza economia del club inglese.