Tonali alla Juventus, caos bianconero: multa e rottura definitiva

Le ultime novità emergenti dalla Continassa riferiscono di un club irritato dopo l’ultima uscita pubblica del giocatore: addio e nuovo arrivo

‘C’eravamo tanto amati‘. E in una doppia veste, oltretutto: sia professionale che privata. Rischia di passare alla storia come un annus horribilis questo per il centrocampista della Juve, deludente nell’esercizio del suo lavoro e ora anche deluso per la fine di una relazione amorosa tanto pubblicizzata quanto ormai agli sgoccioli. Anzi, finita del tutto.

Di tutti i nuovi acquisti arrivati a Torino la scorsa estate – nella lista possiamo includere anche i difensori unitisi al club a gennaio – lui è praticamente il solo a non aver dato importanti segnali di risveglio nemmeno col cambio di allenatore. Gli altri due ormai ex oggetti misteriosi – parliamo di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez – sembrano rivitalizzati dalla cura Tudor, sebbene la strada per giustificare gli onerosi impegni economici che ha assunto la Juve sui loro cartellini sia ancora lunga.

Proprio Douglas Luiz invece, il primo acquisto della nuova era Giuntoli-Motta poi naufragata in piena primavera, non ha mai battuto un colpo. Recentemente poi, attraverso uno sfogo social in risposta ad un tifoso, il milionario acquisto bianconero si è anche attirato le ire del club piemontese. Come se non bastasse – visto che quando piove, grandina – l’ex Aston Villa ha anche interrotto la sua storia d’amore con Alisha Lehmann, la splendida calciatrice della Juventus Women fresca di titolo di Campionessa d’Italia.

Multa e cessione: strada spianata per Tonali alla Juve

“Vengo da uno stagione in cui sono statoi uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare“. Queste le parole, datate ormai 6 giorni fa ma diventate virali solo ieri, che rischiano di pesare come una condanna sul futuro in bianconero del giocatore sudamericano, già accreditato come possibile pedina di scambio che la Juve avrebbe utilizzato per arrivare a Sandro Tonali, sogno di mercato di Giuntoli.

Come anticipato da Matthijs Pog su X e dalla redazione de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve non avrebbe gradito affatto le esternazioni del suo tesserato. Sarebbe in arrivo una forte multa, accompagnata dalla conferma di volersi liberare del calciatore a fine anno. Sempre più consistente, dunque, l’idea di scambiarlo coi ‘Magpies‘ per l’ex rossonero.

Intanto, ad esacerbare l’animo di parecchi tifosi bianconeri già indispettiti dal rendimento di Douglas Luiz e forse anche dalle sue accuse contro il club, è arrivata la conferma ufficiale sul prolungamento del contratto ad Arkadiusz Milik. Uno che, senza voler contestare il valore assoluto dell’attaccante, quest’anno non ha ancora giocato nemmeno un minuto a causa di cronici problemi fisici che hanno tormentato il polacco dal ritiro estivo.