Osimhen fa fuori Vlahovic: lo scambio incendia la Juve

In casa Juve, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul futuro di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.

La Juventus di Igor Tudor ha ottenuto un successo davvero fondamentale nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri hanno sì sconfitto il Monza ultimo in classifica, ma con questa vittoria hanno riconquistato l’ultimo posto che permette di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

Con il pareggio del Bologna di Vincenzo Italiano contro l’Udinese, infatti, la Juve è ora quarta con un solo punto di vantaggio sul team felsineo. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, sarà il prossimo avversario della ‘Vecchia Signora’ in un match che, di fatto, sarà decisivo per la lotta alla qualificazione alla massima competizione europea per club.

Per la Juventus, di fatto, è fondamentale andare in Champions sia per la questione bilancio che per il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un importante aggiornamento su Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, novità su Osimhen e Vlahovic: ecco le ultime novità

Come annunciato da Yusuf Dogan, infatti, il Fenerbahce sta spingendo ancora per prendere il centravanti nigeriano nella prossima sessione estiva di calciomercato. Lo stesso Hakan Safi, manager del club turco, avrebbe detto di fare di tutto per cercare di comprare a titolo definitivo Victor Osimhen.

Questa, ovviamente, è una brutta notizia per la Juventus. Anche la ‘Vecchia Signora’, infatti, è sulle tracce dell’attuale attaccante del Galatasaray. Ma l’interesse del Fenerbahce per Victor Osimhen riguarda direttamente anche lo stesso Dusan Vlahovic. Anche il nome dell’ex calciatore della Fiorentina era stato accostato al club turco.