Addio Inter per 55 milioni: plusvalenza clamorosa

In casa Inter, dopo il pari in Champions con il Barcellona, bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Dopo il ko rimediato domenica scorsa contro la Roma di Claudio Ranieri, di fatto, l’Inter ha fornito subito una grandissima prova di reazione. La squadra guidata da Simone Inzaghi, infatti, ha pareggiato per 3-3 la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona.

Il discorso qualificazione alla finale della massima competizione europea per club, dunque, è stato rimandato al match di ritorno dello stadio San Siro di martedì prossimo. Tuttavia, al netto della gioia per aver rimediato un pari in trasferta così importante, tra le fila dell’Inter c’è anche un po’ di amarezza.

I nerazzurri, infatti, prima sono andati sullo 0-2 e poi sul 2-3, ma il Barcellona ha poi portato il risultato sul 3-3 finale con l’autogol di Sommer sul grandissimo titolo di Raphinha. L’Inter, dunque, è ora attesa dal match di campionato contro il Verona e dalla sfida di ritorno contro il team blaugrana. Anche se, in attesa di queste gare così importanti, in casa della ‘Beneamata’ bisogna registrare una plusvalenza davvero clamorosa in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, pronta una plusvalenza clamorosa: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘caughtoffside.com’, infatti, su Yann Bisseck bisogna registrare l’interesse di diverse squadre della Premier League. I team in questione sono il Manchester United (che vorrebbe sostituire Lindelof) ed il Tottenham.

L’Inter, dal canto suo, ha fatto sapere che ci vorranno almeno 55 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Yann Bisseck. Se dovesse incassare veramente questa cifra, di fatto, Beppe Marotta riuscirebbe a portare a casa una plusvalenza che sarebbe davvero clamorosa.

Yann Bisseck, infatti, è stato preso dall’Inter nel 2023 dai danesi dell’Aarhus per 7 milioni di euro. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del tedesco.