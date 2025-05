Dalla Juve alla Roma: firma choc dopo l’esonero

L’indiscrezione, già nell’aria dalla giornata di ieri, dischiude nuovamente la pista per la panchina giallorossa: esonero ormai certo

Le aspettative erano altissime. Così come forte era la volontà di dare un senso alla stagione dopo che la sconfitta contro l’Al-Qadisiyya – il club che nella scorsa estate era andato vicinissimo ad ingaggiare Paulo Dybala – aveva ricacciato indietro in classifica la compagine gialloblù.

Con la vetta della classifica della Roshn Saudi League, occupata dall’Al Ittihad, lontana 6 punti, la Champions League asiatica rappresentava l’ultimo obiettivo stagionale dell’Al Nassr, il club saudita guidato in campo da Cristiano Ronaldo e in panchina da Stefano Pioli.

Già pesantemente contestato, anche sui social, prima del poi vittorioso quarto di finale della kermesse, vinto 4-1 contro gli Yokohama Marinos, il tecnico parmigiano era chiamato alla vittoria contro i giapponesi del Kawasaki Frontale per un posto nell’ultimo atto della massima competizione continentale: missione fallita. Un ‘fracaso‘ – come hanno detto gli spagnoli a proposito della stagione del Real Madrid – che non resterà probabilmente senza conseguenze.

Così come il suo illustre collega sulla panchina del club merengue, anche l’ex allenatore del Milan sembra arrivato al capolinea della sua esperienza asiatica. In Arabia, del resto, non si parla d’altro.

“Fuori al 100%”. sentenza già emessa su Pioli

Forte di un contratto triennale a 12 milioni a stagione firmato lo scorso settembre, il tecnico già nel mirino di Roma e Juventus per la prossima stagione, non riuscirà a completare il suo mandato. L’insoddisfazione dei tifosi si è ormai trasferita anche presso gli addetti ai lavori, col giornalista Mutaib Al-Hazza che, attraverso l’account X @NadeenaShow, ha già emesso la sua sentenza.

“Pioli sarà al 100% fuori dall’Al Nassr l’anno prossimo“, di dice nel video riportato dal portale in oggetto. In studio si è discusso del cattivo rendimento della squadra, la cui unica ed ultima ambizione è ora quella di centrare un posto nella prossima AFC Champions League del continente asiatico.

متعب الهزاع:

بيولي خارج #النصر في الموسم المقبل بنسبة 100% برنامج #نادينا يعرض الآن على #MBC1 يومياً الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية

مجاناً على شاهدhttps://t.co/0Ki3nHm9RT pic.twitter.com/qCXp9cgJV3 — نادينا (@NadeenaShow) May 1, 2025

I nuovi rumor provenienti dall’Arabia Saudita sono ovviamente già rimbalzati in Italia: la Juventus, ma soprattutto la Roma, potrebbero ben presto tornare alla carica con l’entourage dell’allenatore in vista di un clamoroso e prestigioso ritorno nel massimo campionato italiano.