La Juventus spaventa Milano: pagano subito la clausola

In casa Juve, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna segnalare una novità di calciomercato che riguarda anche le due squadre di Milano.

La Juventus, dopo aver battuto il Monza domenica scorsa, è attesa da due gare che diranno tantissimo sulla lotta al quarto posto. La ‘Vecchia Signora’, infatti, giocherà prima allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna e poi allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.

Queste partite, ovviamente, saranno decisive per il futuro della Juventus. La qualificazione in Champions League, di fatto, è fondamentale per il prossimo futuro della ‘Vecchia Signora’ sia dal punto vista dei bilanci che su quello del calciomercato.

Nella Juve, infatti, c’è la quasi certezza che nella prossima stagione ci saranno tantissimi cambiamenti, e non solo dal punto di vista della guida tecnica. Proprio sul fronte calciomercato, infatti, bisogna segnalare una novità che sta spaventando la città di Milano.

La Juve vuole anticipare Milan ed Inter in sede di calciomercato: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media argentino ‘Olé’, infatti, la Juventus starebbe sfidando Inter e Milan nella corsa al giovanissimo talento Franco Mastantuono del River Plate. Tuttavia, oltre a questi tre club italiano, ci sono altre ben 14 squadre sul talento classe 2007 ed autore della bellissima rete su punizione nel Superclasico contro il Boca Juniors.

Franco Mastantuono, di fatto è seguito da tutte le big del calcio europeo: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid per la Liga, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen per la Bundesliga, PSG e Lione per la Ligue 1 e Newcastle, Arsenal, Wolverhampton, Liverpool, Manchester United, Manchester City e il Chelsea per la Premier League.

Ricordiamo che nel contratto di Mastantuono con il River Plate c’è una clausola rescissoria di circa 45 milioni di euro. Anche se il club argentino non sembra chiudere ad un altro tipo di trasferimento, ovvero quello che porterebbe nelle sue casse una cifra superiore ma con l’inserimento di bonus e di altre variabili come la percentuale sulla futura rivedinta del classe 2007.