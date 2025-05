L’incontro con Allegri è una mina vagante: “Ritorna alla Juventus”

Sul prossimo allenatore della Juve bisogna segnalare una novità su Massimiliano Allegri.

Dopo la vittoria rimediata domenica scorsa all’Allianz Stadium contro il Monza, dunque, la Juventus è attesa dal primo dei due prossimi scontri in diretta. I bianconeri, infatti, domenica sera saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna guidato da Vincenzo Italiano.

Tra una settimana, invece, la ‘Vecchia Signora’ sarà di scena allo Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio di Marco Baroni. Queste due trasferte, ovviamente, saranno decisive per la Juventus di Igor Tudor nella corsa a staccare il pass per la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Per la Juve, e non solo, è infatti fondamentale centrare la partecipazione alla massima competizione europea per club sia dal punto di vista del bilancio che di quello del calciomercato. La stessa qualificazione alla Champions, di fatto, peserà sul futuro dello stesso Igor Tudor. Proprio sul fronte della prossima guida tecnica della ‘Vecchia Signora’, bisogna registrare una novità su uno dei tecnici accostati alla panchina: Massimiliano Allegri.

Juve, Massimiliano Allegri si è incontrato con un dirigente bianconero: le ultime

Come riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, questa mattina il tecnico toscano si è incontrato con Giorgio Chiellini per fare colazione insieme alla Rotonda D’Ardenza (Livorno). Questo colloquio tra Massimiliano Allegri e l’ex centrale (ora dirigente bianconero) ha ovviamente alimentato tanti commenti sui social.

Tanti tifosi juventini, di fatto, hanno espresso la loro voglia di rivedere il tecnico toscano alla guida della loro squadra del cuore. Tuttavia, al netto di possibili colpi di di scena, un ritorno di Massimiliano Allegri alla Juve sembra adesso davvero impossibile.