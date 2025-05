Addio Roma senza clausola: maxi sconto e destinazione choc

Importante novità sul futuro di un giocatore messo nel mirino da club italiani e spagnoli: trattativa ‘agevolata’, c’è l’addio

Negli ultimi anni sono diventate sempre più stringenti le necessità di trovare col dovuto anticipo un accordo col calciatore di turno il cui contratto scade 12 mesi dopo. Rispetto al recente passato, in cui il tavolo delle trattative veniva realisticamente aperto magari prima della fine dell’anno solare antecedente alla deadline dell’accordo, tutti i club si muovono per tempo per evitare di ‘esser presi alla gola’ anche nella quantificazione dei milioni necessari alla partenza del profilo.

Addirittura, in determinate fattispecie – leggi il caso Dusan Vlahovic alla Juve, tanto per fornire un significativo esempio – la mancanza di un’intesa sul prolungamento di un matrimonio in scadenza all’alba dell’estate dell’anno seguente, è sinonimo di separazione certa.

Rientra in questa casistica, anche per l’enorme valore del ragazzo e per le grandi difficoltà economico-finanziarie della società che ne detiene la proprietà del cartellino, la situazione di un classe 2004 che, nonostante la sua giovanissima età, è già un leader nel reparto arretrato della nobile decaduta.

Di nazionalità spagnola ma con chiare origini colombiane, il calciatore è da tempo nel mirino di Roma, Milan e Atletico Madrid. Alla lista delle pretendenti sul suo profilo si sarebbe nelle ultime ore aggiunto anche il Villarreal, rivale ‘geografico’ e non solo del Valencia, il club impegnato a massimizzare l’inevitabile cessione del suo gioiello.

Mosquera, blitz del Villarreal: se ne va a prezzo di saldo

Il quotidiano spagnolo ‘Marca‘, in risposta alle indiscrezioni riportate qualche giorno fa da ‘Fichajes.net’, che aveva inserito il club di Simeone tra le contendenti per il cartellino di Cristhian Mosquera, rilancia oggi il nome del ‘Sottomarino Giallo‘ come sodalizio prossimo all’assalto per il difensore.

Come riferito dal succitato portale, il club della Comunità Valenciana è chiamato a ringiovanire il reparto difensivo, attualmente composto, nelle posizioni di difensore centrale, da Bailly ed Albiol, la cui carta d’identità recita rispettivamente 31 e 38 anni.

Oltretutto i due veterani, entrambi col contratto in scadenza a giugno 2025 e ancora non in odore di rinnovo, andrebbero sostituiti in ottica futura. Che poi significa prossima stagione.

Il Villarreal vorrebbe sfruttare al massimo l’incerta situazione contrattuale di Mosquera, col Valencia che non può certo pretendere il pagamento della ‘misteriosa’ – perché non ancora confermata ufficialmente da ‘Los Murcielagos‘ – clausola d’uscita fissata a 40 milioni, mettendo sul piatto circa 10 milioni di euro.

Un’offerta sorprendente, certamente non corrispondente al reale valore del Canterano, e che cozza con le bellicose intenzioni di Milan e Atletico Madrid, disposti ad investire fino a 25 milioni per il difensore, e della stessa Roma. Che, pur ragionando su cifre inferiori, aveva messo in preventivo di spendere una cifra importante, maggiore di 10 milioni, per il gioiello ispano-colombiano.