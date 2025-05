Addio Vlahovic: 20 milioni e colpo giallorosso

Clamorose novità sul fronte del mercato degli attaccanti: l’offerta del club cambia anche il destino del discusso bomber della Juve

Se ne facciamo una questione di tormentoni, di telenovele, di aggiornamenti su una situazione la cui fine appare ancora lontana, il futuro di Dusan Vlahovic è certamente argomento tra i più discussi tanto sui portali e giornali nazionali, che sulla stampa estera.

‘Prigioniero’ di un contratto dorato da 12 milioni di euro netti l’anno percepiti dall’avvio ufficiale della stagione 2024/25, l’ex giocatore della Fiorentina ha fatto poco per meritarsi il lauto ingaggio, figlio dell’originario accordo tra le parti datato gennaio 2022.

Impiegato forse non nel modo corretto – per le sue caratteristiche – da Thiago Motta, relegato spesso e volentieri in panchina dallo stesso tecnico oriundo dopo l’arrivo alla Continassa di Randal Kolo Muani, il serbo ha ritrovato continuità d’impiego agli ordini di Igor Tudor, prima che un infortunio, non il primo della stagione, lo mettesse fuori gioco per l’ultima gara casalinga della Juve contro l’ormai retrocesso Monza.

Oggetto di continue voci su un suo addio, che ormai sembra certo, alla Juve, il bomber continua ad essere accostato a molteplici club di Premier League, col recente inserimento, tra le pretendenti, di nuove società come il Galatasaray e il Fenerbahce, la squadra allenata dal mai dimenticato, per i tifosi giallorossi e non solo, José Mourinho.

Proprio il club che contende ai giallorossi di Istanbul il titolo di campione nazionale nel campionato in corso, avrebbe però puntato i fari su un altro centravanti. Curiosamente seguito dalla stessa Juve, dal Milan e anche dalla Roma di Ghisolfi.

Blitz di Mourinho per il giallorosso: pronti 20 milioni

Come riferito dal portale turco ‘Aspor.com‘, i gialloblù del Bosforo hanno messo nel mirino Nikola Krstovic, il bomber del Lecce che, con i suoi gol e assist, sta tentando di trascinare la sua squadra verso una sofferta salvezza.

Secondo la stampa turca, il club salentino insiste nel voler chiedere 20 milioni per il cartellino del calciatore montenegrino, finito nell’orbita di diversi club di Serie A e non solo. L’affondo del Fenerbahce, che tenterà di abbassare il cash richiesto dai giallorossi ma che alla fine potrebbe accontentare in toto le loro richieste, depenna dalla lista delle contendenti di Vlahovic un’altra società.

Via libera per gli acerrimi rivali cittadini del Galatasaray allora? E chi può dirlo. Il tormentone Dusan, come detto, è destinato a riservare altri colpi di scena inaspettati..