Vlahovic boom, firma dopo il titolo: c’è già la nuova squadra

Si va delineando il futuro del centravanti serbo: nella lotta a due c’è un club che ha già posto basi importanti per il suo arrivo

Il gol manca da oltre due mesi, anche se nel frattempo sono arrivati tre assist. Il contratto, oneroso a dir poco per le casse bianconere considerando anche il rendimento forse appena sufficiente, è ancora un macigno con cui fare i conti. L’interesse, ormai manifesto, del club bianconero per Victor Osimhen – con le alternative Lucca e Krstovic già pronte all’uso – è un altro fattore che spinge sempre di più Dusan Vlahovic verso l’addio alla Juve. Un tema già al centro delle cronache di mercato da mesi e mesi.

Più che una telenovela sull’eventuale rinnovo del contratto del serbo – ormai non più tra le priorità nell’agenda del Football Director Cristiano Giuntoli – si discute della destinazione del calciatore. I club di Premier sono ancora interessati al suo profilo, sebbene forse non più disposti – come fino a qualche mese fa – a staccare assegni del valore di 60-70 milioni. Che sarebbe la cifra per cui il dirigente bianconero non si opporrebbe (anzi…) alla partenza del suo calciatore.

Finito recentemente anche in orbita Aston Villa e Newcastle – le big inglesi, come detto, hanno mollato un po’ la presa – l’attaccante slavo è ora finito nel mirino di due club turchi che si stanno dando battaglia per la conquista del titolo in patria. La lotta di mercato fa il paio con la grande rivalità già esplosa sul terreno di gioco in occasione dell’ultimo confronto diretto tra le due squadre di Istanbul.

Vlahovic scatena la lotta di mercato ad Istanbul: Galatasaray in vantaggio

Come riportato dal portale turco ‘Yeniasir.com‘, il Galatasaray e il Fenerbahce sono interessati alle prestazioni dell’ex Fiorentina, ben conoscendo la volontà ormai acclarata della Juve di lasciar partire il suo giocatore.

L’intermediario di mercato George Gardi, che ha avuto un ruolo attivo in molti trasferimenti dei giallorossi – non ultimo quello di Mauro Icardi – ha tenuto i primi incontri con il rappresentante di Vlahovic per conto del Galatasaray. Nonostante l’agente del giocatore serbo, Darko Ristic, abbia dichiarato nel primo incontro che non stavano prendendo in considerazione l’idea di lasciare la Juventus, le sue parole sul fatto che il suo assistito possa giocare in una squadra che l’anno prossimo disputa la Champions League hanno dato speranza al fronte della capolista della Superlig turca.

Sul fronte gialloblù dei rivali cittadini del Fenerbahce, invece, si mastica amaro. Con la vetta della classifica lontana 5 punti, e un titolo nazionale che non dovrebbe sfuggire ad Osimhen e compagni, la beffa di mercato rappresentata dal sorpasso del Galatasaray nell’affare Vlahovic rischia di essere davvero un duro colpo da digerire per José Mourinho.