Dopo il Milan arriva la Roma: bomba Conceicao

In casa Roma di Ranieri, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna segnalare delle novità su Conceicao che riguardano anche il Milan.

La Roma di Claudio Ranieri è in piena corsa per aggiudicarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. I giallorossi, dopo l’ultimo turno di campionato che ha visto l’importantissimo successo allo Stadio San Siro contro l’Inter, hanno infatti adesso solo due punti di svantaggio dalla Juventus.

Ed il turno di campionato di questo weekend, di fatto, promette di essere davvero decisivo. Basta pensare che la Roma giocherà domani in casa contro la Fiorentina, mentre la Juve sarà di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano.

La Roma, dunque, è in piena corsa per centrare un obiettivo che sembrava impossibile da raggiungere. Chi è fuori dalla corsa per il quarto posto è il Milan che, però, potrebbe dare il via ad un duello proprio con la squadra giallorossa.

Calciomercato, che duello tra Milan e Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la Roma ed il team rossonero stanno seguendo con moltissima attenzione Francisco Conceicao. Il giocatore portoghesi è ora alla Juventus, ma il suo cartellino è di proprietà del Porto.

Per prendere l’attaccante esterno, dunque, Milan e Roma possono pagare la clausola rescissoria (esercitabile entro il prossimo 15 luglio) di 30 milioni di euro. La Juventus ha sicuramente la corsia preferenziale per prendere a titolo definitivo le prestazioni di Francisco Conceicao, ma i dirigenti bianconeri sono ancora del tutto convinti di comprare il figlio di Sergio (attuale allenatore del team meneghino).

La cosa certa è che Francisco Conceicao lascerà il Porto a fine di questa stagione. Milan e Roma, dunque, starebbero lavorando per cercare di chiudere questo possibile colpo di calciomercato.