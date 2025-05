Vlhaovic ha detto sì: accordo in Liga e addio Juve

La Juve giocherà domani a Bologna, ma prima ci sono delle importanti novità sul futuro di Dusan Vlahovic

Dopo aver battuto il Monza una settimana all’Allianz Stadium, di fatto, la Juventus di Igor Tudor è attesa dalla prima delle due difficili trasferte che ha di fronte a sé. La ‘Vecchia Signora’, infatti, giocherà domani contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano allo Stadio Renato Dall’Ara.

Mentre tra una settimana, di fatto, la Juventus sarà ospite della Lazio di Marco Baroni. Queste due partite così insidiose sulla carta, ovviamente, saranno decisive nella corsa della ‘Vecchia Signora’ per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

La Juventus, infatti, è quarta con un solo punto di vantaggio proprio sul Bologna. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle grosse novità su uno dei calciatori più discussi tra le fila della squadra bianconera, ovvero Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, Vlahovic ha detto sì ad una big spagnola: le ultime sul futuro della punta

Secondo quanto riportato dalla redazione dal media spagnolo ‘ElNacional.cat’, infatti, l’Ateltico Madrid del ‘Cholo’ Simeone ha tutta l’intenzione di prendere il centravanti serbo per sostituire il partenze Antoine Griezmann (seguito da diversi club dell’Arabia Saudita). Lo stesso Dusan Vlahovic avrebbe già dato la sua disponibilità ai ‘Colchoneros’.

L’attuale attaccante della Juve, di fatto, ha tutta la voglia di rilanciare la propria carriera, visto che la sua esperienza all’ombra della Mole non è andata come tutti avevano previsto. Basta pensare che Vlahovic potrebbe trasferirsi all’Atletico Madrid di Simeone per una cifra decisamente inferiore ai 80 milioni di euro elargiti dalla ‘Vecchia Signora’ alla Fiorentina. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più dell’attaccante.