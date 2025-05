Panchina Roma, scelta fatta: nero su bianco e bufera nella notte

La piazza giallorossa è in fermento dopo le novità legate alla figura del nuovo allenatore: ci va di mezzo anche mister Ranieri

Hanno fatto di tutto per convincerlo, ma lui è irremovibile. Hanno provato a strappargli un ulteriore sforzo, un’altra stagione alla guida della squadra, facendo leva sul suo infinito amore per i colori giallorossi, ma non c’è nulla da fare.

Claudio Ranieri, l’uomo che ha portato la Roma dalla zona retrocessione in cui era finita a causa dei disastri innanzitutto societari e poi tecnici (l’avventura di Ivan Juric in panchina è stata quanto di più nefasto potesse capitare ai capitolini) a lottare concretamente per un posto in Champions League, lascerà il suo incarico a fine anno.

E dire che sotto la sua guida la Roma risulta essere la squadra ad aver guadagnato il maggior numero di punti nel 2025 nei maggiori cinque campionati europei: 40 in 16 gare (12 vittorie e 4 pareggi); i giallorossi hanno anche la miglior difesa nel periodo in questi tornei (solo otto reti subite) e sono l’unica compagine ad avere registrato un numero più alto di clean sheet (nove) rispetto ai gol concessi (otto). Insomma , un ritmo da Scudetto. Peccato che tutto sia iniziato dalla seconda metà di novembre e non da metà agosto.

Deputato, in qualità di prossimo Senior Advisor del club, ad avere una parte più che attiva nella scelta del suo erede, il 73enne di San Saba ha vagliato diversi profili. Come vi abbiamo riferito nella nostra ultima esclusiva, tutte le strade sembrerebbero ora portare all’arrivo a Roma di Stefano Pioli, l’attuale tecnico dell’Al Nassr. Una scelta che, per usare un eufemismo, non sta scaldando più di tanto la piazza romanista.

Nuovo allenatore Roma, spunta l’hashtag ‘NoPioli’

Come detto, tutti gli indizi portano al tecnico parmigiano, candidato favorito alla successione di Sir Claudio alla guida del club giallorosso. Sui social vero termometro degli umori dei tifosi, c’è chi ha già manifestato a chiare parole il suo ‘gradimento’ per l’arrivo dell’ex allenatore del Milan.

Già destinatario dell’hashtag ‘PioliOut’ in diverse occasioni durante la sua avventura alle dipendenze del club rossonero, Pioli è stato già bollato come inadeguato (anche per via dei suoi trascorsi da mister della Lazio e per il tatuaggio celebrativo del 19esimo scudetto dei rossoneri da lui vinto nel 2022) da non pochi sostenitori giallorossi.

Portatemi chi volete, Montella, De Rossi, Sarri, Allegri ma non sto qua.

Laziale col tatuaggio del Milan.. Ranieri ha fatto un capolavoro in tutto, ma qua scegliendo Pioli prenderebbe una toppa.

#NOPIOLI

Pioli in pole per la panchina della Roma#nopioli

Come si evince da alcuni post, c’è perfino chi accuserebbe direttamente Ranieri di una decisione che, evidentemente, non è vista come la migliore per il futuro della Roma. Staremo a vedere se, dopo questa piccola ma significativa sollevazione di massa, la dirigenza e/o lo stesso mister cambieranno idea…