Offerta in arrivo e addio Roma: blitz in città per la svolta

Animata anche dall’importantissimo successo ottenuto contro la Fiorentina, la Roma pianifica le prossime mosse: i dettagli

Altri tre punti. Grazie alla vittoria con la quale hanno piegato gli uomini di Palladino, Dovbyk e compagni hanno inserito un altro tassello molto importante nella corsa al quarto posto, agganciando la Juventus e scavalcando il Bologna. I 19 risultati utili consecutivi testimoniano la continuità e la solidità raggiunte da una squadra che ora non vuole più fermarsi.

Nel mentre, continua a tenere banco senza soluzione di continuità il tema allenatori. Una questione di vitale importanza che, come prevedibile, sta calamitando tanta eco anche sui social. Il tutto senza considerare le indiscrezioni che, direttamente o indirettamente, vedono i giallorossi molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite in chiave mercato. Benché molti scenari sembrino configurarsi in modo ancora troppo prematuro, infatti, l’area tecnica della Roma ha puntato diversi obiettivi con cui puntellare un organico valorizzato al massimo da Sir Claudio Ranieri ma che necessita ancora di nuovi innesti in zone specifiche del campo.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Leeds fa saltare il banco per il difensore

Uno dei nomi finiti nei dossier della Roma – non è un mistero – è quello del difensore del Marsiglia Leonardo Balerdi. Vero e proprio alfiere della compagine di De Zerbi, il centrale argentino piace e non poco ai giallorossi che hanno già sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. La concorrenza, però, non sta a guardare.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’ – infatti – il Leeds avrebbe considerato quello di Balerdi come un innesto prioritario in vista della prossima campagna acquisti estiva. Motivo per il quale osservatori dei Whites sarebbero stati ‘pizzicati’ in Francia per monitorare da vicino la crescita del classe ’99 che si è lasciato alle spalle il problema al legamento laterale interno del ginocchio sinistro accusato alla fine del mese di marzo.

Stando alla fonte sopra citata, impressionato dai buoni segnali lanciati da Balerdi in un campionato che ha rilanciato le sue quotazioni in chiave mercato, il Leeds sarebbe pronto a formulare una prima offerta con cui avviare ufficialmente la trattativa. I contatti ancora esplorativi portati avanti fino in questo momento dal club inglese – dunque – potrebbero portare a sviluppi molto più concreti nel corso dei prossimi giorni: staremo a vedere cosa succederà. Il tutto senza trascurare anche gli altri club, soprattutto d’Oltremanica, che in tempi e in modi diversi si sono messi sulle tracce del giocatore.