Dybala ‘smaschera’ Paredes e avvisa la Roma: “Non so cosa farò”

In casa Roma bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Paulo Dybala.

La Roma, dopo la vittoria contro l’Inter, ha ottenuto un altro successo molto importante. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa la Fiorentina con il gol realizzato da Artem Dovbyk negli istanti finali del primo tempo.

Con questo successo, considerando anche il pari tra il Bologna e la Juve, la Roma ha finalmente raggiunto il quarto posto. Anche se in compagnia proprio della ‘Vecchia Signora’ e della Lazio.

La Roma, dunque, è ora attesa dalla sfida di lunedì sera del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, prima della gara contro la ‘Dea’, in casa giallorossa bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Paulo Dybala.

Roma, la Joya ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti: le sue parole

Il calciatore giallorosso, esattamente al giornalista argentino Gaston Edul, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Cosa posso dire sul mio futuro? Ho una porta aperta per l’Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare a giocare con la maglia del Boca. Forse andrò ad assistere qualche gara del Mondiale per Club, ma non so cosa farò durante le vacanze. La verità è che ancora non so cosà farò in futuro. Io e Oriana vogliamo avere dei figli e l’intenzione sarebbe quella di farli crescere in Argentina. La Liga spagnola? Posso dire che si sposa con le mie caratteristiche”.

Paulo Dybala ha poi continuato il suo intervento:

“Infortunio? Adesso sono un po’ più tranquillo. Nei primi momenti è stata dura, perché ho dovuto saltare sia la Nazionale argentina che gare importanti della Roma. Era un momento molto bello, visto stavo molto bene fisicamente e stavo vivendo uno dei periodi migliori della stagione. L’infortunio è stata una brutta doccia fredda, ma sto lavorando per tornare il prima possibile. Era bellissimo tornare in Nazionale. Essere lì mi aiuta e mi uccide rinunciarci. Mi preparo tutto l’anno per preparare al meglio le partite che abbiamo”.

Le dichiarazioni del calciatore, dunque, si concludono così:

“Non era facile lasciare la Juve e trovare tifosi che ti amino fin dal primo giorno. Sono rimasto sorpreso, perché la Roma è un club rivale a quello bianconero. I tifosi giallorossi sono incredibili, la loro passione assomiglia a quella che c’è in Argentina. La gente è molto affezionata ed io cerco di ricambiare il loro amore. Soulé? Sta facendo bene, non è facile ambientarsi in questa squadra. Il derby è stato davvero incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po’ il piede quando calciava”.