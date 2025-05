Fabregas alla Roma, mercato da 100 milioni: no a Klopp

Nuove indiscrezioni su uno dei papabili candidati alla panchina della Roma: il peso dell’ex tecnico del Liverpool e la promessa di mercato

Siamo alla stretta finale. Manca sempre meno alla teorica deadline fissata da Florent Ghisolfi per la comunicazione sul nuovo allenatore della Roma. Sulla scelta del profilo che dovrà raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, uno che ha portato la Roma dalla bagarre della zona retrocessione a giocarsi concretamente un posto in Champions League.

Con l’avvicinarsi del finale di stagione, ma con i verdetti di Scudetto e qualificazione alle coppe europee ancora in bilico, le dirigenze dei club che hanno già deciso di affidare la loro squadra ad un nuovo condottiero, stringono il cerchio intorno ad una lista di nomi che si fa sempre più ristretta.

La stessa Roma, a cui sono stati accostati moltissimi e prestigiosi tecnici, ha di fatto circoscritto la sua scelta a tre nomi: Massimiliano Allegri, Francesco Farioli e Cesc Fabregas.

Nella nostra esclusiva vi abbiamo già raccontato della preferenza del tecnico livornese per il Milan, il suo ‘primo amore’: una decisione che però appare subordinata alla nomina – che ancora latita -, da parte della società di Via Aldo Rossi, di un nuovo Ds.

Sul fronte del mister italiano alla guida dell’Ajax – Francesco Farioli – si registra nelle ultime ore una brusca frenata. Ad oggi possiamo affermare che non sarà lui il prossimo tecnico dei giallorossi, sebbene le sorprese siano ovviamente dietro l’angolo.

E Fabregas? Cercato con insistenza dalla Roma ma anche dal Milan, il brillante tecnico catalano ha proposte anche al di fuori della Serie A. L’ultima indiscrezione coinvolge un personaggio carismatico che ha fatto la storia di un glorioso club britannico negli ultimi anni, prima di abbandonare, almeno per ora, la carriera di allenatore.

Secondo quanto riferito dal giornalista tedesco esperto di mercato Florian Plettenberg, il Lipsia – uno dei club della galassia Red Bull – avrebbe inserito il tecnico del Como tra i papabili per la panchina del prossimo anno.

Oliver Glasner del Crystal Palace e l’ex stella di Barcellona e Chelsea sarebbero infatti in cima alla lista dei desideri del club tedesco presieduto, nell’esercizio del suo ruolo di coordinatore delle attività calcistiche, da Jürgen Klopp, l’ex mentore del Liverpool.

🚨🔴 Oliver Glasner and Cesc Fabregas remain the two preferred candidates for RB Leipzig at this stage.

Talks have taken place — there are no agreements yet, but also no rejections. In case both decline, there is a “Mister X” as a backup option.@philipphinze24 @SkySportDE… pic.twitter.com/QpCBrx04Bx

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2025