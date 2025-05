Osimhen alla Juve, incontro terminato e stipendio già deciso

In casa Juventus ci sono delle grosse novità sul futuro dell’obiettivo numero del prossimo calciomercato estivo, ovvero Victor Osimhen.

Dopo la vittoria rimediata contro il Monza all’Allianz Stadium, di fatto, la Juventus ha pareggiato lo scontro diretto in trasferta contro il Bologna di Vincenzo Italiano. I bianconeri, infatti, hanno fatto 1-1 domenica sera nel match giocato domenica sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il team emiliano.

Con questo pareggio, considerando anche le vittorie rimediate da Roma e Lazio contro Fiorentina ed Empoli, la Juventus è ora quarta in compagnia delle due squadre della Capitale. Archiviata la trasferta di Bologna, dunque, la ‘Vecchia Signora’ ha di fronte a sé un altro match molto difficile lontano dall’Allianz Stadium.

Sabato prossimo, infatti, la Juventus sarà di scena allo Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio di Marco Baroni. Nel frattempo, però, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano l’obiettivo numero del prossimo calciomercato estivo: Victor Osimhen.

Calciomercato, il centravanti nigeriano ha avuto dei contatti con una big europea le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione ‘footmercato.net’, infatti, l’entourage dell’attaccante centrale nigeriano ha incontrato nelle ultime ore i dirigenti del Manchester United. L’intenzione di Victor Osimhen, infatti, sarebbe quella di giocare l’anno prossimo nel campionato più seguito al mondo: la Premier League.

Da sottolineare che la priorità del Manchester United, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League tramite la vittoria dell’Europa League, è Gyokeres dello Sporting CP. Mentre Osimhen, che gradirebbe anche un suo passo in Arabia Saudita, vorrebbe 12 milioni di euro all’anno. Il Napoli, invece, ne vorrebbe 75 di milioni per cederlo, ovvero il valore della sua clausola rescissoria.