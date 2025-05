Addio Milan e festa Roma: Abraham resta in Serie A

La Roma giocherà lunedì contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle grosse novità sul futuro di Abraham.

La Roma di Claudio Ranieri, ovviamente, è in piena lotta per staccare il pass per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I calciatori giallorossi, infatti, sono quarti in compagnia sia della Juventus di Igor Tudor che della Lazio guidata da Marco Baroni.

Il quarto posto, di fatto, è stato raggiunto dalla Roma proprio grazie al successo rimediato domenica scorsa contro la Fiorentina, sfruttando anche al meglio il pari nello scontro diretto tra il Bologna e la Juventus. Archiviato il match contro i toscani, dunque, la squadra di Claudio Ranieri è attesa da un altro big match.

Lunedì sera, infatti, i giallorossi saranno di scena al gewiss Stadium per sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, accostato alla panchina capitolina. Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Dea’, in casa giallorossa bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato che riguarda Tammy Abraham e, dunque, il Milan.

Calciomercato, la Fiorentina vuole il centravanti inglese per sostituire Kean: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del media ‘footmercato.net’, infatti, il Manchester United è tra le primissime pretendenti di Moise Kean della Fiorentina. Il club viola, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato in caso di un addio del centravanti italiano, considerando che ha una clausola rescissoria da circa 52 milioni di euro.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina di Rocco Commisso, dunque, bisogna inserire proprio quello di Tammy Abraham. Il centravanti ingelese è in prestito al Milan che, però, non ha intenzione di riscattarlo. Per la Roma, dunque, potrebbero arrivare delle risorse importanti per la prossima sessione estiva di calciomercato.