Bonifico dalla Premier per la Roma: 40 milioni di euro

La Roma dei Friedkin è pronta ad incassare un bonifico davvero inaspettato.

Dopo il grandissimo successo ottenuto allo Stadio San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, la Roma ha ottenuto un’altra vittoria fondamentale. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto 1-0 (gol di di Dovbyk) domenica scorsa allo Stadio Olimpico la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino.

Proprio grazie a questa vittoria, visto anche il pari nello scontro diretto tra il Bologna e la Juve, la Roma di Claudio Ranieri è riuscita a raggiungere il quarto posto. I giallorossi occupano l’ultimo slot per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League in compagnia sia della Vecchia Signora che della Lazio.

La Roma, dunque, è attesa da un altro scontro diretto, visto che lunedì sera sarà di scena per sfidare al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa della gara contro il team bergamasco, in casa della squadra di Claudio Ranieri bisogna segnalare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Calciomercato, il club giallorosso è pronto ad incassare dei milioni di euro dalla cessione di Schick: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘caughtoffside.com’, infatti, l’ex Roma Patrik Schick è seguito da diversi club del campionato più seguito al mondo, ovvero la Premier League. Le squadre inglesi in questione sono il Chelsea, il Manchester United e l’Arsenal.

Patrik Schick ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2027, ma comunque potrebbe cambiare aria nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il club tedesco, dal canto suo, ha fatto sapere che è disposto ad ascoltare offerte solo che vanno dai 30 ai 40 milioni di euro.

Questa possibile cessione di Schick, di fatto, riguarda anche la Roma. Il club giallorosso, infatti, ha conservato un 10% sulla futura rivendita dell’attuale attaccante del Bayer Leverkusen.