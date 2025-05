Addio Bologna, va alla Roma: ecco le cifre dell’accordo

Per Roma e Bologna, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna segnalare delle grosse novità.

Dopo aver battuto la Fiorentina con il gol di Artem Dovbyk, sfruttando così al meglio il pari nello scontro diretto tra il Bologna e la Juve, la Roma ha agguantato finalmente il quarto posto. Anche se i giallorossi sono in compagnia sia della stessa ‘Vecchia Signora’ che della Lazio di Marco Baroni.

Proprio per questo motivo, ovviamente, il prossimo turno di campionato sarà decisivo nella corsa all’ultimo posto che permette di staccare il pass per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Roma, infatti, sarà di scena al Gewiss Stadium per sfidare l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

Mentre Lazio e Juventus daranno luogo ad uno scontro diretto che dirà tantissimo su chi sarà la squadra che riuscirà a qualificarsi per la massima competizione europea per club. In questa lotta, però, non bisogna dimenticare il Bologna, visto che ha un solo punto in meno rispetto a questo terzetto. Tuttavia, in attesa del prossimo weekend, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano sia il team felsineo che la stessa Roma.

Calciomercato, Florent Ghisolfi pronto a beffare i rossoblù: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dal giornalista polacco Piotr Wolosik al programma ‘Ofensywni’, infatti, il club giallorosso è pronto ad investire 3 milioni di euro per acquisire a titolo definito le prestazioni del portiere Slawomir Abramowicz del Jagiellonia Bialystok. La Roma, dunque, starebbe vedendo in Polonia per cercare di comprare il nuovo vice Svilar.

Slawomir Abramowicz, classe 2004 e con 50 presenze totali in questa stagione con la maglia del Jagiellonia Bialystok, verrebbe a Roma per ricoprire il ruolo di secondo portiere. C’è da dire che l’estremo difensore polacco è stato accostato anche al Bologna di Vincenzo Italiano, ma Florent Ghisolfi sembra essere in pole position.