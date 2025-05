Salta la Roma, stagione finita: diagnosi UFFICIALE

L’esito degli esami ai quali si è sottoposto il calciatore conferma i timori espressi dallo staff medico: l’annata finisce qui

Match point per la Champions da una parte, gara che, se vinta, potrebbe invece avvicinare al sogno dell’Europa che conta la formazione giallorossa. Tutto questo è Atalanta-Roma, match della terzultima giornata di campionato che verrà disputato Lunedì 12 maggio alle 20:45. Ovvero quando le altre pretendenti alla corsa per un posto al sole avranno già disputato le loro partite.

In vista della sfida tra due degli allenatori più longevi del nostro calcio – e che, quanto meno fino alla conferenza stampa tenutasi all’antivigilia di Lecce-Roma, avrebbero potuto avvicendarsi sulla panchina dei capitolini il prossimo anno – arrivano delle notizie poco confortanti dall’infermeria.

È il club orobico a dover ingoiare l’amaro boccone degli esami strumentali a cui è stato sottoposto un calciatore subentrato nella vittoriosa trasferta di Monza e che aveva anche finito il match in campo. Peccato che il fastidio lamentato nel corso della ripresa si sua rivelato foriero di un problema sufficientemente serio da decretare la fine anticipata della stagione.

Cuadrado out, c’è lesione: salta la Roma e non solo

Protagonista di una stagione in cui è stato impiegato a singhiozzo dal tecnico di Grugliasco (poco più di 800′ sul terreno di gioco in campionato, spalmati in 22 gettoni e con solo il 21% di apparizioni da titolare), Juan Cuadrado ha terminato in anticipo la stagione.

Le visite strumentali a cui si è sottoposto il classe 1988 – ex, tra le altre, di Juventus ed Inter – hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro che lo dovrebbe tenere ai box per circa una ventina di giorni.

Gasperini non avrà quindi a disposizione il suo veterano non solo per la sfida decisiva del Gewiss Stadium del 12 maggio, ma anche per le due restanti gare di campionato, che potrebbero anche essere ininfluenti per il destino europeo della Dea.