Donnarumma alla Juve: lo scambio anti Inter è già realtà

Dopo il passaggio in finale di Champions con il suo PSG, di fatto, per Donnarumma ci sono delle novità che riguardano sia la Juve che l’Inter.

Dopo la semifinale di ritorno di ieri sera tra il PSG e l’Arsenal si è formata la finale della Champions League. A Monaco di Baviera, infatti, il prossimo 31 maggio si sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi e la squadra parigina guidata da Luis Enrique.

Di fronte alla ‘Beneamata’, dunque, ci sarà il PSG, che nella sua storia non ha mai vinto la ‘coppa dalle grandi orecchie’. A differenza di Inter-Barcellona, di fatto, la semifinale tra i parigini e l’Arsenal è stata decisamente meno equilibrata. Il team francece ha infatti vinto sia a Londra nel match di andata per 0-1 che ieri sera a Parigi per 2-0.

Tuttavia, nonostante il 3-0 finale, l’assoluto protagonista di questo passaggio del turno del PSG è sicuramente Gigio Donnarumma. Quest’ultimo, infatti, è riuscito a realizzare delle parte davvero incredibili in queste due gare con l’Arsenal. L’estremo difensore italiano è un idolo per i tifosi parigini, ma la sua permanenza sotto l’ombra della Torre Eiffel è ancora molto incerta.

Calciomercato, il club bianconero ci prova seriamente per il portiere del PSG: Marotta beffato

Come riportato dal media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, la Juventus si starebbe muovendo proprio per cercare di portare Donnarumma a Torino. Anche se sull’ex Milan bisogna segnalare anche l’interesse dell’Inter e del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola, però, è decisamente in seconda fila rispetto alle due squadre italiane.

Ricordiamo che il contratto di Donnarumma con il PSG scade nel 2026 e, almeno per il momento, non ci sono novità su un suo possibile rinnovo con il team francese. La Juve, dunque, avrebbe tutta l’intenzione di approfittare di questa fase di stallo, cercando anche di offrire alla squadra di Luis Enrique alcuni giocatori da Douglas Luiz allo stesso Dusan Vlahovic.