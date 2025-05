Dovbyk per Kean: scambio di bomber con la clausola

Calciomercato Roma, l’ultima bomba per l’attacco è pronta a sparigliare le carte ponendo le premesse ad un vero e proprio ribaltone

Benché l’attenzione della Roma di Claudio Ranieri sia rivolta al campo e alla corsa per il quarto posto più viva che mai, nel quartier generale giallorosso si stanno cominciando a gettare le prime basi per la prossima stagione. A tal proposito, un vero e proprio punto di non ritorno sarà giocato dalla scelta del nuovo allenatore, ma non solo.

In attesa di ufficializzare il profilo che andrà a raccogliere l’eredità del tecnico testaccino, Ghisolfi è già al lavoro per provare a tenere vive le prime piste. Le idee di sicuro non mancano ma – come insegnano le ultime finestre di calciomercato – a fare la voce grossa sarà il rapporto osmotico tra entrate ed uscite. Già sotto la lente di ingrandimento nello scorso inverno, ad esempio, il reparto offensivo si appresta a vivere una stagione densa di profondi cambiamenti.

I sondaggi maturati in tempi e in modi diversi per Krstovic e Lucca, che finora non hanno portato a sbocchi concreti, si inseriscono proprio in questo filone. In quest’ottica, molto dipenderà anche dal futuro di Artem Dovbyk che continua a calamitare un certo interesse all’estero ma anche in Serie A.

Calciomercato Roma, la Fiorentina piomba su Dovbyk: la ‘decide’ Kean

Consapevole dell’interessamento di molti club per Moise Kean – ultimo, ma non per importanza, il Manchester United – la Fiorentina avrebbe già cominciato a setacciare il terreno alla ricerca di profili importanti per l’attacco. Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che tra i profili che l’area tecnica gigliata avrebbe messo nel mirino ci sia proprio quell’Artem Dovbyk che domenica scorsa decise il confronto tra la compagine di Ranieri e quella di Palladino.

A riferirlo è footmercato.net che spiega come la Fiorentina, oltre a lavorare per esercitare l’opzione di riscatto per l’acquisto di Gudmundsson, abbia inserito l’attaccante della Roma in una lista di obiettivi per l’attacco che comprenderebbe anche Taremi. In tutto questo, un ruolo determinante sarà ovviamente ricoperto dal futuro di Kean. Benché sia stato blindato a parole in tempi e in modi diversi dalla Fiorentina, l’ex attaccante della Juventus potrebbe fare le valigie e volare in un altro campionato.

Oltre al Manchester United – che virerebbe su Kean qualora dovesse fallire l’assalto ad Osimhen – da menzionare anche il Bayern Monaco, il Newcastle, l’Aston Villa e non solo. Ritornando all’eventuale intreccio Fiorentina-Roma, che possa essere proprio Dovbyk l’erede designato di Kean? Pista che si preannuncia piuttosto complicata ma che, secondo quanto trapela dalla Francia, potrebbe assumere dei contorni più solidi qualora diverse tessere dovessero incastrarsi.