Prende il posto dell’ex, De Rossi torna in panchina

Nuova destinazione per la leggenda della Roma, disoccupato da mesi: il ritorno nel club costa caro all’ex giallorosso

I pezzi del puzzle potrebbero tornare al loro posto in men che non si dica. Già tra qualche mese, per essere più chiari. Dopo la traumatica separazione dalla ‘sua’ Roma, una creatura che stava tentando di plasmare tra mille difficoltà, con alcuni acquisti di mercato che non ha fatto nemmeno in tempo a schierare perché presi a campionato già iniziato, Daniele De Rossi si sta guardando intorno da mesi per ricominciare da zero.

Prima di tornare a Trigoria nelle vesti di erede del sempre compianto, dalla piazza, José Mourinho, il nativo di Ostia aveva solo allenato per 17 partite la Spal dell’amico Joe Tacopina. Divergenze nella conduzione del mercato invernale e risultati non all’altezza delle aspettative avevano già portato ad una separazione dolorosa per ambo le parti.

La sua destituzione non consentì comunque agli estensi di guadagnarsi la salvezza nel campionato cadetto 2002/23, ma la grande occasione – quella che forse, se avesse potuto scegliere, avrebbe preferito gli fosse fatta qualche anno dopo – era lì. Dietro l’angolo. Da cogliere al volo. Figurarsi se uno come lui, che non ha mai avuto paura di nulla, se la sarebbe fatta sfuggire.

Il resto è storia ben tristemente conosciuta a tutti i tifosi giallorossi che si sono indignati anche, ma non solo, del modo in cui DDR è stato fatto fuori dai Friedkin. Il destino pone ora innanzi all’ex centrocampista una nuova incredibile opportunità.

De Rossi, ‘secondo’ ritorno a casa: l’ex compagno in bilico

Già accostato alla panchina dell’ambizioso Wolverhampton Wanderers per il prossimo anno (la posizione dell’attuale allenatore Vitor Pereira è in bilico da settimane), la bandiera giallorossa non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

I rumors su presunti corteggiamenti dalla Liga e dalla Roshn Saudi League non si sono ancora concretizzati in offerte ufficiali, e allora ecco che dall’Argentina emerge un’indiscrezione clamorosa.

La dirigenza del Boca Juniors – l’unico altro club in cui De Rossi ha militato da calciatore – non è affatto soddisfatta del lavoro di Fernando Gago, tra l’altro ex compagno del giovane allenatore alla Roma. Tra i profili vagliati per l’avvicendamento sulla panchina, il portale ‘DSportsradio’ ha fatto anche il nome dell’ex numero 16 del club giallorosso.

Per De Rossi si tratterebbe di un grande ritorno nella società che lo accolse con tutti gli onori del caso, sebbene l’esperienza di campo fu poi davvero fugace (7 presenze totali, condite da un gol). Il legame tra il mondo Xeneizes e il 41enne romano è stato però forte, sentito, condito da una stima reciproca che potrebbe essere il fattore X in grado di far pendere la bilancia dalla sua parte.