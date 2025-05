Dall’Inter alla Roma: 35 milioni e game over Juve

In attesa delle gare di questo weekend per Roma, Inter e Juve ci sono delle novità di calciomercato.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina dello Stadio Olimpico di una settimana fa, dunque, la Roma ha di fronte a sé un’altra gara molto difficile. Lunedì sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri saranno di scena al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, accostato proprio alla panchina giallorossa.

La Roma, considerando anche lo scontro diretto di quest’oggi dello Stadio Olimpico tra la Lazio e la Juventus, deve dunque cercare assolutamente di tornare da Bergamo almeno con un punto. Anche perché ieri sera il Bologna di Vincenzo Italiano è caduto 2-1 a San Siro contro il Milan di Sergio Conceicao.

Staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, ovviamente, sarebbe una manna dal cielo per la Roma sia dal punto di vista del bilancio che in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato che riguarda altre due big del nostro campionato: Inter e Juve.

Calciomercato, triello per un giocatore dell’Atletico Madrid: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media spagnolo ‘AS’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è messa sulle tracce di Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. L’ex calciatore dell’Udinese, dopo tre anni, potrebbe tornare a giocare per una squadra del campionato di Serie A. I ‘Colchoneros’, dal canto loro, sarebbero anche disposti a cedere l’argentino, soprattutto se dovesse arrivare una proposta da 35 milioni di euro.

Tuttavia, oltre a quello della Juventus, su Nahuel Molina bisogna segnalare l’interesse di altri due club italiani. Come riportato dal portale ‘calciomercato.it’, infatti, anche la Roma e l’Inter potrebbero pensare di prendere il calciatore argentino per rinforzare le proprie corsie esterne. L’inserimento del club giallorosso e quello del team meneghino, ovviamente, non sarebbe una buona notizia per la ‘Vecchia Signora’, visto che si potrebbe innescare la classica asta di calciomercato.