Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: la decisione di Friedkin

L’arrivo nella Capitale del proprietario americano potrebbe segnare una svolta anche nella trattativa per il rinnovo del portiere: spunta l’interesse della big di Serie A

È arrivato. È tornato laddove da mesi si reclama la sua presenza: negli uffici e sui campi di Trigoria. Dan Friedkin, 233 giorni dopo l’ultima volta, ha fatto la sua entrata in scena nel Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini‘.

Il momento sportivo della squadra, unito alla necessità di annunciare finalmente il nuovo allenatore nonché quella di definire il progetto stadio e riorganizzare l’organigramma del club, ha stimolato l’interesse del discusso presidente, che ha già tracciato la sua fitta road map di impegni.

Pur non occupandosi direttamente di trattative legate alla compravendita di calciatori o di rinnovi contrattuali in bilico ma quanto mai importanti per definire quei capisaldi tecnici su cui dovrà poggiare la Roma del futuro, l’americano ha tracciato delle linee ben precise. Che ha comunicato al fido Ghisolfi.

Al di là della telenevola legata al profilo che raccoglierà la scomoda (ma forse ‘europea’) eredità di Claudio Ranieri, da settimane tiene banco un altro argomento che sta molto a cuore ai tifosi: il rinnovo contrattuale di Mile Svilar, il nuovo idolo del popolo giallorosso e già patrimonio tecnico inestimabile della rosa giallorossa.

Le ultime novità riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ – con un importante aggiornamento lanciato da ‘Repubblica.it’ nel tardo pomeriggio di ieri, potrebbero rappresentare una svolta nella trattativa con l’entourage del nativo di Anversa.

Svilar, Ghisolfi prende tempo: intanto arriva il Milan

Il quotidiano milanese riferisce della nuova volontà del club giallorosso di aspettare l’estate per vedere se dovessero arrivare, per l’estremo difensore, concrete offerte importanti da poter eventualmente valutare.

Non si dice espressamente che il Ds Ghisolfi bloccherà il dialogo, che pure sembrava in uno stato avanzato, per il rinnovo quinquennale del classe ’99 a cifre che oscillavano tra i 3 e i 4 milioni annui, se consideriamo anche dei bonus facilmente raggiungibili. Il nodo potrebbe ancora essere rappresentato dal valore della clausola che gli agenti del portiere vorrebbero inserire nell’accordo, ma più in generale, come vi abbiamo riportato ieri, sembra che Svilar voglia mettere nero su bianco prima della fine di questa stagione. Una necessità che invece ora la Roma non ritiene ‘prioritaria’, per quanto appaia invece quasi indifferibile agli occhi dei tifosi.

A rendere ancor più fosco il quadro, ecco materializzarsi l’interesse del Milan, un club che già deve risolvere coi giallorossi la questione del doppio prestito Abraham-Saelemaekers, altra situazione ancora in alto mare. Le lusinghe ricevute da potenti club esteri per Mike Maignan potrebbero spingere i rossoneri ad aprire un altro tavolo di mercato – l’ennesimo – col sodalizio capitolino. Stavolta, sul piatto, ci sarebbe il cartellino del fenomenale portiere della Roma.