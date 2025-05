Otto milioni all’anno e addio: lascia l’Inter dopo la finale di Champions

L’Inter giocherà domani con il Torino, ma prima bisogna segnalare un possibile addio.

Dopo l’impresa di aver eliminato il Barcellona dalla semifinale di Champions League, di fatto, l’Inter deve rifiondarsi nella lotta scudetto con il Napoli di Antonio Conte. Domani sera, infatti, la ‘Beneamata’ sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Torino per sfidare la squadra granata agli ordini di Paolo Vanoli.

L’Inter, nonostante la finale di Champions League raggiunta, ha tutta l’intenzione di cercare di lottare per il campionato finale fino all’ultimo turno. Simone Inzaghi, infatti, vuole continuare a perseguire l’obiettivo stagionale della sua squadra, ovvero quello di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

La ‘Beneamata’, dunque, è attesa da un finale di stagione davvero ‘intenso’, considerando sia la lotta scudetto col Napoli di Antonio Conte all’ultimo atto della Champions League di Monaco di Baviera contro il PSG di Luis Enrique. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato.

Uno dei big della squadra di Simone Inzaghi è finito nel mirino del Liverpool: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘teamtalk.com’, infatti, l’idolo inglese Alan Shearer (ex attaccante storico di Newcastle, Blackburn e Nazionale inglese) ha consigliato al Liverpool il sostituto di Trent Alexander-Arnold, pronto a diventare un giocatore del Real Madrid con un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno. Il calciatore in questione, quindi, è proprio Denzel Dumfries dell’Inter.

Secondo Alan Shearer, seppure giochi in un modulo totalmente diverso da quello utilizzato dal Liverpool, l’esterno olandese sarebbe perfetto per i ‘Reds’. Tuttavia, ovviamente, l’attenzione di Denzel Dumfries è tutta rivolta verso sia le ultime tre giornate di campionato che, soprattutto, la finale di Champions League contro il PSG. Mentre nella prossima sessione estiva di calciomercato può succedere di tutto.