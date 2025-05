Allegri è il prescelto, sorpasso UFFICIALE: firma col Diavolo

Sul futuro di Massimiliano Allegri, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento

Alla conclusione del campionato di Serie A mancano soltanto due giornate e, nonostante questo, ci sono stati solo tre verdetti fino a questo momento: le qualificazioni in Champions di Napoli, Inter ed Atalanta e la retrocessione del Monza in Serie B. Basta pensare che, molto probabilmente, domenica prossima le gare del prossimo turno dovrebbero giocarsi quasi tutte in contemporanea.

Ma si sa che questo è anche il periodo in cui si programma la prossima stagione. In queste settimane, di fatto, si parla tantissimo del calciomercato degli allenatori, soprattutto per le big.

Tra i nomi più chiacchierati bisogna sicuramente inserire il nome di un ex allenatore della Juventus, ovvero Massimiliano Allegri. Proprio sul futuro di quest’ultimo, infatti, bisogna registrare degli aggiornamenti davvero importante.

L’ex Juve è stato scelto come il nuovo allenatore di una big: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal media inglese ‘talksports.com’, infatti, le quote di scommesse danno il tecnico toscano come favorito a sostituire Ruben Amorim alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese, subentrato a Erik ten Hag lo scorso novembre, potrebbe già salutare i ‘Red Devils’, sempre se non dovesse vincere la finale di Europa League contro il Tottenham.

Secondo i bookmakers inglese, dunque, il candidato numero uno a sostituire Ruben Amorim è Massimiliano Allegri, il quale è quotato a 5. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c’è Oliver Glasner (attuale allenatore del Crystal Palace) a 7, menter poi c’è Mauricio Pochettino a 9.

Queste, ovviamente, non sono notizie basate su notizie di calciomercato, ma si sa che le agenzie di scommesse sono un indicatore di quello che può succedere. In Inghilterra, tra l’altro, sono seguite ancora di più le quote di scommesse sugli eventuali scenari.