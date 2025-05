Addio Juve e firma gratis: via libera Roma

Per la Roma e per la Juve, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri ha subito un bruttissimo colpo nella corsa al quarto posto. I giallorossi, infatti, hanno perso ieri sera per 2-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La gara è stata sbloccata al 9′ ma da Lookman, ma poi la Roma era riuscita comunque a riportare il risultato in parità con il colpo di testa di Bryan Cristante. Tuttavia, dopo le polemiche per la decisione di Sozza di togliere un rigore ai giallorossi per il fallo di Pasalic ai danni di Koné, l’Atalanta ha poi vinto con il gol di Sulemana.

Dopo questo ko, arrivato dopo ben cinque mesi, la Roma è adesso sesta ad un solo punto dalla coppia formata dalla Lazio e dalla Juventus. Proprio su quest’ultima, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato che, di fatto, riguarda la stessa squadra giallorossa.

Calciomercato Juve, Marsiglia su Boscagli del PSV: francese seguito anche dalla Roma

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato europeo, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha messo nel mirino proprio un calciatore accostato sia alla Juve che alla Roma. Il giocatore in questione è Olivier Boscagli del PSV Eindhoven.

Il difensore centrale classe 1997, dunque, potrebbe tornare in patria da giocatore svincolato, visto che non rinnoverà il suo contratto con il team olandese in scadenza il prossimo 30 giugno. Ora vedremo se nelle prossime settimane Florent Ghisolfi tenterà di rovinare i piani al Marsiglia e, dunque, prendere Boscagli.