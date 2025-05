Un altro ex al posto di Conte: Elkann ha scelto l’allenatore

In casa Juve, in attesa della gara contro l’Udinese, bisogna segnalare delle novità su chi sarà il nuovo allenatore.

Dopo aver pareggiato allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, di fatto, la Juventus ha pareggiato anche lo scontro diretto dell’Olimpico contro la Lazio. Sabato scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato 1-1 anche contro la squadra guidata da Marco Baroni.

Così come successo a Bologna, di fatto, la Juve è passata prima in vantaggio e poi si è fatta raggiungere. Gli uomini di Igor Tudor, infatti, avevano sbloccato il match dello Stadio Olimpico con Kolo Muani, ma poi la Lazio ha pareggiato nei minuti finali con Matias Vecino. C’è da dire, però, che l’andamento della gara di sabato è stato sicuramente modificato dall’espulsione di Kalulu.

La Juventus, dunque, è ora quarta con la Lazio, mentre la Roma è dietro solo di una lunghezza. La ‘Vecchia Signora’ è ora attesa dal match casalingo contro l’Udinese, ma prima bisogna segnalare una novità su chi può essere il prossimo allenatore del team piemontese.

Juve, Zinedine Zidane è il sogno di John Elkann per la panchina: ecco l’annuncio

Come scritto sul proprio profilo di X da Michele De Blasis, giornalista di ‘Oggisportnotizie’, John Elkann ha un grande sogno per chi deve essere la nuova guida tecnica della Juventus, ovvero Zinedine Zidane. Il tecnico francese, ex giocatore della ‘Vecchia Signora’ dal 1996 al 2001, sarebbe quindi il preferito della proprietà.

In queste ultime settimane si era parlato del possibile ritorno di Antonio Conte, ma questa voce su Zinedine Zidane potrebbe far saltare tutto. Ricordiamo che l’ex tecnico del Real Madrid è stato anche più volte accostato alla panchina della Nazionale francese, dove Deschamps dovrebbe dire addio dopo il Mondiale dell’anno prossimo.