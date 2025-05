Arrivano gli assist per Osimhen: doppio accordo Juve

In casa Juve, di fatto, bisogna registrare un importantissimo doppio accordo per Osimhen ed un altro giocatore molto importante.

Dopo aver pareggiato anche lo scontro diretto di sabato scorso contro la Lazio, di fatto, la Juventus ha di fronte a sé un match abbordabile sulla carta. Domenica prossima, infatti, all’Allianz Stadium sarà di scena l’Udinese di Kosta Runjaic.

Ricordiamo che la Juve, visto il quarto posto in compagnia della Lazio, deve assolutamente battere il team friulano per compiere un passo importante per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche perché i biancocelesti sarà ospiti dell’Inter, mentre la Roma (sesta con un solo punto di svantaggio) giocherà all’Olimpico contro il Milan.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, ha due punti di distacco dal quarto posto e nel prossimo turno di campionato giocherà in trasferta contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa di queste gare che si svolgeranno tutte domenica sera, in casa Juve bisogna segnalare un doppio accordo sia su Victor Osimhen (obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli) e di un altro big del calcio europeo.

Calciomercato Juve, passi in avanti per Osimhen ed un altro big: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Paolo Paganini, giornalista della ‘RAI’, l’entourage del centravanti nigeriano ha avuto un meeting nei giorni scorsi con Cristiano Giuntoli, dove hanno espresso la volontà del loro assistito di vestire la maglia bianconera. Ma la Juventus ha fatto dei passi importanti anche per Leroy Sané, il quale ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco.

L’attaccante esterno, dunque, potrebbe firmare con la Juve da giocatore svincolato. Mentre per Osimhen, vista la clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solo per l’esterno, Cristiano Giuntoli dovrà cercare di convincere Aurelio De Laurentiis con un’offerta davvero irrinunciabile a cedergli a titolo definitivo le prestazioni dell’attuale prima punta del Galatasaray.