Conte alla Juve, le cifre ufficiali sono senza precedenti

Per il ritorno di Antonio Conte alla guida della Juve, di fatto, bisogna segnalare delle cifre ufficiali.

Dopo il pareggio rimediato allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, dunque, la Juve ha pareggiato 1-1 anche contro la Lazio di Marco Baroni. Con questo pari, visto anche il ko della Roma contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, gli uomini di Igor Tudor sono quarti in compagnia proprio dei biancocelesti.

Archiviato lo scontro diretto contro la Lazio, dunque, la Juve ha di fronte a sé il match dell’Allianz Stadium di domenica sera contro l’Udinese. La ‘Vecchia Signora’, ovviamente, deve assolutamente battere il team friulano per compiere un passo decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Anche perchèéla Lazio sarà di scena allo Stadio San Siro per giocare contro l’Inter, mentre la Roma ospiterà il Milan di Sergio Conceicao. Tuttavia, in attesa di questa gara così importante contro l’Udinese, in casa Juventus si stanno continuando a sentire voci sul presunto ritorno di Antonio Conte.

Juve, altro aggiornamento sul possibile ritorno di Antonio Conte: le cifre ufficiali

Come riportato dal portale di scommesse ‘sisal.it’, infatti, la quota dell’ingaggio del tecnico salentino da parte della Juventus è scesa da 2.00 ad 1.85. Quest’ultima quota del ritorno di Antonio Conte alla guida della ‘Vecchia Signora’, di fatto, è la più bassa mai sbancata dalle varie agenzie di scommesse.

Queste, ovviamente, non sono indiscrezioni, ma rappresentano comunque dei sentori sul futuro di Antonio Conte. La permanenza di quest’ultimo sulla panchina del Napoli, di fatto, non è così sicura, soprattutto in caso di scudetto da parte degli azzurri.