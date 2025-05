Infortunio Pellegrini, UFFICIALE: operazione immediata e tempi di recupero

Il Capitano della Roma ha preso la sua decisione. no alla terapia conservativa, finisce subito sotto i ferri. Ecco quando rientrerà a disposizione

In una sola parola, potremmo dire ‘come Dybala‘. Dopo qualche giorno passato a riflettere sull’opportunità di continuare con la terapia conservativa in seguito alla comunicazione della lesione del tendine del retto femorale della coscia destra – con relativo distaccamento – Lorenzo Pellegrini ha scelto la strada della sicurezza, per quanto dolorosa. Per quanto foriera di un completo recupero che, al pari di quello ormai previsto per il fuoriclasse argentino, inevitabilmente si allunga.

Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sulla possibilità che il giocatore rinunciasse alla terapia conservativa – che non lo avrebbe messo al riparo dal rischio di recidive nella stessa zona – è arrivata finalmente la decisione ufficiale.

Il numero 7, il Capitano, colui che ha chiuso anticipatamente quella che può essere tranquillamente definita la peggior stagione della sua avventura in giallorosso, si opererà. A stretto giro di posta. Già nella giornata del 16 maggio.

A darne notizia, con dovizia di particolari anche relativi all’equipe medica che si occuperà del suo caso, è ‘Il Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna.

Pellegrini vola in Finlandia: i nuovi tempi di recupero

Le parole del professor Lasse Lempainen, chirurgo finlandese operante nella clinica di Turku, in Finlandia, considerato il massimo esperto mondiale delle lesioni tendinee, hanno convinto l’ex Sassuolo: l’intervento è l’unico strumento che può risolvere definitivamente il suo problema.

In casa Roma c’è un illustre precedente col luminare scandinavo: anche Spinazzola scelse la stessa clinica per ricostruire il tendine d’Achille distrutto dopo l’Europeo del 2021, tornando a giocare senza problemi al termine della lunga riabilitazione.

Come riferisce il quotidiano romano, il chirurgo ha recentemente operato anche l’ex romanista Diego Llorente e il milanista Kalulu. Pellegrini sembra in buone mani anche se non conosce nel dettaglio la prognosi: lo stop potrebbe essere più lungo di quanto si credesse nei primi giorni, quindi almeno tre mesi e non più due, come inizialmente supposto.

Dopo l’intervento Il Capitano tornerà in Italia e comincerà la rieducazione. Lempainen, che opera in realtà in tanti paesi e che per abitudine professionale si sposta di persona per i controlli periodici necessari a guidare la convalescenza, è pronto a ricostruire il tendine di un giocatore che inizierà la prossima stagione col contratto in scadenza.

Normale, ma non per questo impossibile, pensare che qualsivoglia disegno di una cessione, tra l’altro non certo gradita, come prima scelta, dal giocatore, che vorrebbe restare nel club del suo cuore, non potrà essere concluso prima di una verifica sulla ritrovata condizione fisica.

Pellegrini e Dybala, stesso destino: la Roma ritroverà due dei suoi giocatori di maggior talento con la piccola incognita di un rientro dopo tanti mesi di fermo forzato.