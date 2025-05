Dalla Roma ai bianconeri: il fedelissimo di Ranieri torna a casa

Il giocatore, già punto fermo dell’allenatore testaccino, potrebbe lasciare il club a fine stagione: c’è il bianconero nel suo futuro

Tutto pronto, allo Stadio OIimpico, per festeggiare una doppia ricorrenza che riguarda da vicino Claudio Ranieri, l’uomo buono per tutte le stagioni, colui che ha portato la Roma, a 180′ dalla fine di un campionato vissuto sulle montagne russe, a giocarsi l’accesso alla prossima Champions League dopo esser partita da una situazione di classifica poco sopra la zona retrocessione.

Sir Claudio domenica sera contro il Milan – impegno decisivo per le ambizioni giallorosse anche per quello che riguarda l’approdo ‘consolatorio’ in Europa o Conference League – taglierà infatti il traguardo delle 500 panchine in Serie A. Proprio nella gara che segnerà la sua ultima da tecnico della Roma all’Olimpico.

A nulla sono valsi i tentativi di Ghisolfi – e, ne siamo certi, anche di qualche senatore del gruppo, oltre che della stragrande maggioranza dei tifosi – per far desistere il 73enne mister dalle sue intenzioni di lasciare per sempre il ruolo di allenatore. Ranieri, che si è riservato una voce ‘istituzionale’ nel capitolo riguardante la scelta del suo successore, non torna indietro.

Il suo addio potrebbe però essere accompagnato anche dai saluti di un suo fedelissimo. Uno che forse qualcuno si sarebbe aspettato di vedere in panchina dopo la campagna acquisti invernale, e che invece ha rappresentato, e rappresenta, una colonna dello schieramento difensivo dell’esperto tecnico.

Celik da un bianconero all’altro: arriva il Besiktas

Già oggetto delle attenzioni del Fulham nella finestra di scambi di gennaio, il turco Zeki Celik alla fine è rimasto giallorosso. L’arrivo di Victor Nelsson dal Galatasaray era sembrato però un chiaro preludio ad una sua retrocessione in panchina: una diminuzione del suo status che si sarebbe giustificata anche con un girone d’andata non esattamente scintillante per l’ex Lille.

Ranieri, anche qui lungimirante nelle sue scelte, ha però sempre preferito Celik al danese arrivato in prestito dai giallorossi di Turchia, sconfessando di fatto, sebbene involontariamente, il colpo firmato Ghisolfi.

Le prestazioni di Celik sono migliorate a tal punto che non solo si è rifatto sotto il club londinese, ma anche un sodalizio che vorrebbe riportare in patria il nazionale. Come riferito da ‘Transferfeed.com‘ – indiscrezione confermata anche dal media turco ‘Fanatik.com‘ – il Besiktas sembra avere delle intenzioni davvero serie per il difensore giallorosso.

Sebbene non sia ancora chiaro quanto intenda mettere sul piatto il club di Istanbul, il profilo di Celik interessa eccome. Contratto in scadenza a giugno 2026 senza, almeno per ora, alcuna proposta di rinnovo sul tavolo, il calciatore potrebbe dunque lasciare la Capitale la prossima estate. Un ritorno a casa dal dolce sapore di una rinnovata stima nei suoi confronti.