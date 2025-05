Ferran Torres al posto di Vlahovic: bomba da 70 milioni

Per la Juve, di fatto, ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato su Ferran Torres e Dusan Vlahovic.

Dopo aver pareggiato i due scontri diretti in trasferta contro Bologna e Lazio, di fatto, la Juventus ha di fronte a sé una gara decisamente più favorevole sulla carta. Domenica sera, infatti, la squadra guidata da Igor Tudor giocherà all’Allianz Stadium contro l’Udinese di Kosta Runjaic.

La Juve, al quarto posto in compagnia della Lazio, ha l’assoluto obbligo di battere il team friulano per compiere un passo che potrebbe essere decisivo per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Anche perché gli uomini di Marco Baroni saranno ospiti dell’Inter. La Roma, invece, giocheranno allo Stadio Olimpico contro il Milan.

Mentre il Bologna di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia, giocherà, sfiderà all’Artemio Franchi la Fiorentina. La Juve, di fatto, potrebbe staccare le sue avversarie nella corsa al quarto posto, il quale è fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Juve, due team inglesi puntano fortemente su Ferran Torres: Vlahovic passa in seconda fila

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Aston Villa e Tottenham sono pronte a cercare di acquisire le prestazioni di Ferran Torres del Barcellona (accostato anche alla stessa Juve). Lo stesso club catalano, che ieri sera ha vinto aritmeticamente la Liga, avrebbe aperto all’ipotesi di cedere il centravanti spagnolo.

Ricordiamo che sia l’Aston Villa che il Tottenham hanno sicuramente un grossissimo budget a disposizione. Basta pensare che i ‘Villans’ hanno a disposizione i 70 milioni arrivati dalla cessione di Jhon Duran dello scorso gennaio all’Al-Nassr.

Questa notizia, di fatto, riguarda anche la stessa Juventus. L’Aston Villa, infatti, si era mossa anche per Dusan Vlahovic, ma adesso sembra che punti di più su Ferran Torres.