Addio Abraham prima di Roma-Milan: nuovo bomber da 30 milioni

Per Roma e Milan, in attesa del match di domani, ci sono delle novità sul futuro sia di Abraham che di un altro bomber.

Dopo aver perso la gara del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, di fatto, la Roma è chiamata ad un’altra gara molto dura. I giallorossi, infatti, giocheranno domani sera allo Stadio Olimpico contro il Milan, che arriva a questo match dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

La Roma, visto il punto di svantaggio da Juve e Lazio al quarto posto, deve quindi assolutamente battere la squadra di Sergio Conceicao per sperare ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan, invece, si giocherà le residue speranze di staccare il pass per un posto in Europa.

Il match di domani, almeno sulla carta, è dunque più vitale per la Roma di Claudio Ranieri. Nel frattempo, però, il club giallorosso ed il Milan sono al centro di un’operazione di calciomercato che riguarda sia Tammy Abraham che un altro bomber.

Calciomercato Milan e Roma, in lista c’è un altro bomber dopo Abraham: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, i dirigenti rossoneri stanno seguendo un attaccante diverso dall’inglese. Tammy Abraham, di fatto, non sarà riscattato dal Milan, che ha messo nel mirino un obiettivo anche della Roma: Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Il Milan, oltre all’addio a Tammy Abraham, sta infatti pensando anche di cedere Gimenez, arrivato solo a gennaio dal Feyenoord. L’Udinese, però, chiede ben 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Lorenzo Lucca. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul futuro del centravanti, il quale sta spingendo per fare un salto importante nella sua carriera.