Addio Roma, resta in Serie A: firma fino al 2028

In casa Roma, in attesa della gara di domani sera contro il Milan, bisogna segnalare un addio in sede di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri è pronta per un altra gara importante per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo il ko del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, infatti, i giallorossi ospiteranno domani sera il Milan, che arriva a questo match dal ko subito dal Bologna in finale di Coppa Italia.

Il team capitolino, di fatto, l’obbligo assoluto di battere i rossoneri per sperare ancora nello staccare il pass per la massima competizione europea per club. Anche perché la Juve giocherà in casa contro l’Udinese, mentre la Lazio sarà ospite dell’Inter dell’ex Inzaghi allo Stadio San Siro.

Tuttavia, in attesa della gara di domani sera contro il Milan, in casa Roma si sta ovviamente parlando tantissimo di futuro. Gli argomenti sulla bocca di tutti sono sicuramente quelli che riguardano sia chi sarà il sostituto di Ranieri che sulla prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Calciomercato Roma, un giocatore è pronto a salutare per un’altra squadra della Serie A: i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti del calciomercato, il Como sta spingendo per Bryan Cristante. Al centrocampista, di fatto, sarebbe stata presentata un’offerta di un contratto fino al 2028.

Il futuro dell’ex di Milan e Atalanta, di fatto, sembra essere ormai lontano da quello della Roma. Cesc Fabregas, che a sorpresa resterà sulla panchina del Como, ha tutta l’intenzione di avere a disposizione per la prossima stagione un giocatore così esperto come Bryan Cristante.