Jurgen Klopp alla Roma: svolta UFFICIALE e decollo lampo

Tra sogno e realtà, la piazza giallorossa pregusta l’arrivo del tecnico tedesco: sta succedendo di tanto

In tripudio per l’ultima partita all’Olimpico con Ranieri in panchina, la Roma non vuole smettere di sognare. In campo, dove Soulé e compagni – già certi di un posto in Europa – si giocheranno il pass per la Champions League nell’ultima giornata di campionato aspettando buone nove da Venezia, ma anche fuori dal perimetro di gioco.

In merito alla scelta del nuovo allenatore, in queste ore sui social l’accostamento di Jurgen Klopp alla panchina giallorossa si è presa in maniera autorevole le luci della ribalta. È bastato un video dei Friedkin per accendere ancora di più l’entusiasmo dei tifosi della Roma che vi hanno visto un riferimento implicito proprio all’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool.

Il tutto si inserisce in una situazione nella quale – come noto – i Friedkin non hanno ancora annunciato la scelta del dopo Ranieri. Che la proprietà statunitense della Roma sia pronta ad estrarre un nuovo coniglio dal cilindro annunciando un tecnico di spessore internazionale che per certi aspetti ricalcherebbe quanto successo con José Mourinho?

Klopp alla Roma, nuovo indizio: ecco tutti i dettagli

Un indizio – in questo senso – arriva dai bookmakers. Secondo i betting analyst di Snai, infatti, le possibilità per la Roma di riuscire a mettere le mani su Klopp non sarebbero affatto banali. Il possibile arrivo del tecnico tedesco sulla panchina della Roma è infatti a 3 volte la posta. Il che proietta il manager della Red Bull al secondo posto tra i tecnici più caldeggiati da Goldbet per il dopo Ranieri dopo il solo Gasperini (2.25). Cifre tutt’altro che banali.

A completare poi un ‘podio’ virtuale ancora tutto da decifrare sono Farioli, Allegri e Xavi, tutti e tre a quota 5.50. Tuttavia, ricordiamo come il tecnico livornese sia il primo nome nella lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis nel caso in cui si concretizzassero le premesse per l’addio di Antonio Conte, sempre più in orbita Juve.

Lo stesso Farioli, che si è da poco liberato ufficialmente dall’Ajax, allo stato attuale della situazione non rappresenta un’opzione caldissima per la Roma. Sui social, intanto, è già scappata la Klopp mania. Sarà ormai solo questione di oggi prima di conoscere il nome del nuovo allenatore: l’attesa si preannuncia più spasmodica che mai.