Dalla Juve al Milan: salta lo scambio con Osimhen

In casa Juve e Milan, di fatto, ci sono delle importanti novità di calciomercato su Victor Osimhen.

Questo campionato è ormai alle sue battute finali, visto che nel prossimo weekend calerà il sipario sulla Serie 2024/25. Tuttavia, al netto della retrocessione del Monza e delle qualificazioni in Champions di Napoli, Inter ed Atalanta, è ancora tutto in gioco.

Basti pensare che venerdì sera gli uomini di Conte e la ‘Beneamata’ si giocheranno lo scudetto contro, rispettivamente, Cagliari e Como. Mentre la Juventus ancora non è sicura del quarto posto, anche se ha il suo destino nelle proprie mani. Ai bianconeri, infatti, basterà battere il Venezia in trasferta per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

Il Milan, invece, è ormai fuori dalle coppe. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa rossonera si sta pensando solo alla prossima stagione. In queste ultime ore, infatti, bisogna segnalare una notizia di calciomercato molto importante che, oltre al team meneghino, riguarda anche la stessa Juventus.

Calciomercato, il Napoli rovina i piani di Juve e Milan: ecco tutti i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, il Napoli ha avuto dei contatti con i rappresentanti di Darwin Nunez del Liverpool. Giovanni Manna è al lavoro anche perché Jonathan David, anche se l’ex Benfica rappresenta un obiettivo concentro del dirigente partenopeo.

Il Napoli, dunque, punterebbe ad un arrivo in prestito di Nunez, facendo saltare così un possibile scambio con Victor Osimhen. Nei giorni scorsi, infatti, si era anche parlato di tale ipotesi che, però, ora sembra essere tramontata.

Questa notizia sul futuro di Darwin Nunez, di fatto, riguarda anche il Milan e la Juve. I rossoneri sono infatti da tempo sull’uruguaiano, mentre sulla ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare varie indiscrezioni che porterebbero ad uno scambio con lo stesso Dusan Vlahovic.