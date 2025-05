Thiago Motta al posto di Sarri: via libera dopo la firma

Sul fronte nuovo allenatore Roma bisogna segnalare degli aggiornamenti su Thiago Motta e Maurizio Sarri.

Dopo la vittoria rimediata domenica sera contro il Milan, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri è ancora in corsa per il quarto posto. I giallorossi, infatti, hanno ancora un solo punto di svantaggio dalla Juventus quarta.

Proprio per questo motivo, dunque, la Roma deve assolutamente battere il Torino in trasferta per poi sperare in passo falso della ‘Vecchia Signora al Penzo contro il Venezia dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco. Tuttavia, in attesa di un weekend decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, in casa giallorossa si sta parlando molto su chi sarà il sostituto di Claudio Ranieri.

In questi ultimi giorni, di fatto, si stanno facendo tantissimo nomi intorno alla panchina della Roma. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Nuno Espirito Santo che, però, sembra essere già stato depennato dai dirigenti giallorossi. Mentre su Thiago Motta e Maurizio Sarri bisogna registrare un’importante novità.

Nuovo allenatore Roma, novità importanti sul futuro di Thiago Motta e Maurizio Sarri: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, dopo l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan infatti vuole chiudere a breve il fronte ‘nuovo allenatore’. L’obiettivo primario sembra essere Vincenzo Italiano che, però, sta trattando il suo rinnovo con il Bologna.

Se dovesse saltare l’ipotesi del tecnico fresco vincitore della Coppa Italia, di fatto, il Milan potrebbe virare sia su Thiago Motta che su Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, visto che no ha ancora chiuso con altri club, ha avuto anche dei contatti indiretti con i dirigenti del team rossonero.

Mentre Thiago Motta, almeno per il momento, è solo un’idea. La pista che porta a Maurizio Sarri, invece, è tramontata definitivamente, considerando i rapporti poco idilliaci tra lui e lo stesso Igli Tare.