“Hanno già firmato”: bomba Totti su Allegri

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni di Totti sul possibile approdo di Allegri in giallorosso.

Dopo aver battuto il Milan con il risultato finale di 3-1, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri ha di fronte a sé l’ultima gara di questa stagione. Domenica sera, infatti, i giallorossi giocheranno in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli.

La Roma, di fatto, è obbligata a vincere contro i granata per poi sperare in un passo falso della Juventus al Penso contro il Venezia dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco. La squadra capitolina, infatti, ha un solo punto di svantaggio dalla ‘Vecchia Signora’ agli ordini di Igor Tudor.

Tuttavia, oltre alla possibile qualificazione in Champions League, in casa Roma si sta pensando ovviamente anche alla prossima stagione, soprattutto su chi sostituirà Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Proprio su quest’ultimo fronte, quindi, bisogna segnalare alcune dichiarazioni di Francesco Totti su uno dei candidati a diventare il nuovo allenatore capitolino: Max Allegri.

Nuovo allenatore Roma, Francesco Totti commenta le voci su Allegri: le sue parole

L’ex capitano della Roma, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘SKy Sport Italia: “Chi verrà al posto di Claudio Ranieri? Non verrà né Conte e né Allegri, visto che entrambi hanno firmato per altre squadre. Questo è un mio pensiero, ma dipende tutto dall’organizzazione e da cosa si vuol fare. Ho sempre detto quando facevo il dirigente che non bisogna prendere in giro i tifosi: bisogna essere realisti e dire la verità”.

Francesco Totti ha poi parlato anche dello stesso Claudio Ranieri: “Bisogna solo ringraziarlo, ha fatto un percorso sia straordinario che un nome commovente. Lui è riuscito a rimettere in corsa la Roma per la Champions League. Chi chiamerei per sostituirlo? Un nome importante per una piazza importante. C’è il bisogno di un profilo con grande carisma”.