Esonero gratis e Allegri nuovo allenatore: annuncio UFFICIALE

I verdetti finali della stagione provocano un ulteriore terremoto nel valzer delle panchine: il tecnico è pronto alla suggestiva avventura

Fine della corsa. Fine di un’esperienza che avrebbe dovuto portare sia il leggendario club che lo stesso allenatore – per il quale la dirigenza del Manchester United si era sobbarcata una penale di 11 milioni di euro pur di averlo immediatamente sulla sua panchina, nello scorso novembre – ad iniziare una nuova era di successi. Macché.

Con un disastroso bilancio di 15 vittorie in 41 gare ufficiali, eliminazioni a raffica nelle competizioni nazionali (includendo nel computo anche la distanza siderale dai piazzamenti utili in campionato per disputare una coppa europea il prossimo anno) e, ciliegina sulla torta, la sconfitta nella finale di Europa League a Bilbao contro il Tottenham, il disastro targato Ruben Amorim può dirsi ora completo.

E dire che, in un colpo solo, il tecnico portoghese avrebbe potuto portare ai Red Devils sia un trofeo che la qualificazione alla prossima Champions League, riscattando di fatto con una sola gara una stagione da incubo. Tale è rimasta, invece, l’annata del blasonato club britannico, che ora fa i conti anche con delle inevitabili difficoltà sul mercato dovute ai mancati introiti derivanti dall’esclusione all’Europa del prossimo anno.

Protagonista di una gara a dir poco incolore in quello stesso stadio in cui aveva dominato i padroni di casa in semifinale, lo United di Amorim non ha fatto molto per guadagnarsi sul campo un destino glorioso. Che invece è toccato al Tottenham Hotspur, altro club in piena crisi che però con la vittoria di ieri sera può esultare e guardare al futuro con fiducia.

Addio Amorim, Allegri in pole position per la panchina

In Inghilterra i tabloid sono scatenati. Già lo erano, a dire il vero, nell’immediata vigilia della gara del San Mamés, dipingendo il fosco quadro sul futuro dell’allenatore portoghese qualora avesse fallito l’obiettivo Europa League. Timori che si sono poi avverati sul campo, con gli inglesi – ma quelli del Nord di Londra – che hanno alzato la coppa al cielo mandando all’inferno lo United.

“Non ho nulla da mostrare ai tifosi, quindi in questo momento si tratta di un po’ di fiducia. Vediamo. Se il consiglio di amministrazione e i tifosi ritengono che non sia la persona giusta, me ne andrò il giorno dopo, senza alcuna discussione sul risarcimento. Ma non mi ritirerò”, le parole di Amorim riportate da ‘Teamtalk.com’.

Tutto lascia dunque pensare che il portoghese possa essere licenziato a breve, e senza che la dirigenza del Manchester debba impegnarsi a continuare a pagarlo per l’esonero anticipato (il contratto di Amorim scade a giugno 2027 con un ulteriore opzione per un’altra stagione).

In questo contesto Massimiliano Allegri è diventato il candidato numero uno alla guida del club inglese. Sopravanzando, nelle quote del betting analyst ‘Talksportbet.com’, nomi quali Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, e perfino Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi, lontani, nei ‘pronostici’ dei bookies, dalla posizione di assoluto favorito detenuta ad oggi dal tecnico toscano.