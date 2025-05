Il bomber si promette alla Roma: nuovo allenatore decisivo

Per la Roma bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di un attaccante.

La Roma di Claudio Ranieri è pronta per l’ultima sfida di questa stagione. I giallorossi, infatti, giocheranno domenica sera in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli. I capitolini, di fatto, devono assolutamente battere i granata per sperare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Il team giallorosso, infatti, ha un solo punto di svantaggio dalla Juventus quarta che, però, giocherà in trasferta al Penzo contro il Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco si giocherà le sue ultime speranze di salvarsi, ma la ‘Vecchia Signora’ resta comunque decisamente favorita per ottenere i tre punti finali.

Ma in casa Roma, ovviamente, si sta discutendo molto sia su chi sarà sostituto di Claudio Ranieri alla guida dei giallorossi che della prossima sessione di calciomercato estiva. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Roma, un attaccante ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti: l’annuncio

A fornirlo, esattamente ai microfoni ufficiali del programma ‘football school’, è stato Artem Dovbyk: “Cosa posso dire sul mio futuro? Non mi piace guardare troppo in là, ma sta per arrivare un nuovo tecnico. Se mi farà capire che conterà su di me, allora ovviamente la mia intenzione è quella di restare alla Roma“.

Il centravanti ucraino ha poi concluso il suo intervento: “Ho un contratto di cinque anni qui e sto davvero molto bene: lo stadio, i tifosi ed il supporto. Quando ci sarà il nuovo allenatore, ovviamente, ci sarà più chiarezza”.