Valanga di soldi per Osimhen: i tifosi della Juve stentano a crederci

Si va delineando il futuro del formidabile bomber nigeriano: colloqui in corso sulla base di un’offerta da capogiro

36 gol e 8 assist in 40 partite stagionali. Un ‘doblete‘ campionato-coppa nazionale che porta la sua indelebile firma, vista anche la doppietta rifilata in finale al malcapitato Trabzonspor. Lungi dall’esser approdato in Turchia solo nelle vesti di campione parcheggiato tardivamente e magari poco stimolato alla competizione in un campionato non tra i primissimi, per blasone, del ‘Vecchio Continente’, Victor Osimhen è stato l’autentico trascinatore del Galatasaray.

Sarà davvero complicato, per i calorosi tifosi dei giallorossi di Turchia, salutare un calciatore diventato ben presto l’idolo di un intero popolo. Già perché, al netto di qualche tentativo, che avrebbe voluto far leva sulla continuità nel proseguimento dell’avventura in Turchia del bomber, l’africano tornerà a Napoli alla fine di questa stagione.

Un ritorno lampo, una permanenza che probabilmente non comporterà nemmeno un disfare le valigie visto che, come ormai si sa da mesi, il calciatore si accaserà altrove. Già, ma dove? Sogno nemmeno troppo nascosto della Juve, corteggiato da tanti facoltosi club di Premier League, il nigeriano sembra aver preso la sua decisione. Una scelta che fa e farà discutere.

Osimhen, il bomber ha detto ‘sì’: Juve al palo

Accostato, di volta in volta, a club di un certo lignaggio come Manchester United, Chelsea, Arsenal, Newcastle, e ovviamente oggetto di innumerevoli voci su un imminente assalto della Juve – chiamata a corrispondere una somma superiore alla clausola di 75 milioni stabilita da De Laurentiis e valida solo per l’estero – l’eroe del terzo Scudetto del Napoli sta per stupire tutti.

Dopo aver di fatto rifiutato le milionarie offerte dalla Saudi Pro League pervenute sul tavolo prima della sua rottura definitiva col club azzurro, il centravanti avrebbe ora cambiato idea. Come riferito dal portale francese ‘Footmercato‘ – un’indiscrezione confermata anche da Matthijs Pog su X – Osimhen sarebbe davvero vicino a dire ‘sì’ alla milionaria proposta dell’Al Hilal.

🚨❗️Al-Hilal, opzione più concreta ora per Victor #Osimhen.

Colloqui in corso con il giocatore

L’attaccante è interessato a un trasferimento all’Al-Hilal. ✅

[@Santi_J_FM] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) May 22, 2025

Il club saudita, oltre a poter versare senza particolari affanni la clausola rescissoria stabilita dal Napoli, avrebbe convinto il calciatore a suon di milioni. Sarebbero già in corso i colloqui con l’entourage dell’africano per un ricchissimo contratto che, stando alle indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi, potrebbe aggirarsi almeno intorno ai 40 milioni di euro annui. Cifre inavvicinabili per la Juventus di Cristiano Giuntoli che, al netto di alcune dichiarazioni di rito, ancora sogna(va) l’approdo di Osimhen alla Continassa…