Osimhen alla Juve, affare chiuso: annuncio UFFICIALE

Clamorosa novità nel grande colpo di mercato che sognano tutti i tifosi bianconeri: l’annuncio mette un punto definitivo sull’affare

Sono settimane, anzi mesi, che a Torino non si fa che parlare di due argomenti ben specifici: il nuovo allenatore della squadra bianconera (al di là del rinnovo automatico di Tudor che scatterebbe in caso di qualificazione alla Champions League, il gradito fantasma di Conte aleggia ancora sulla Continassa) e la corsa al grande centravanti da inserire in rosa a luglio.

Per la verità il secondo punto è anche strettamente intrecciato ad un’altra telenovela, anch’essa gettonatissima dagli addetti ai lavori: quella del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Una spina, considerando i 12 milioni di euro netti l’anno che il serbo percepisce dalla stagione corrente e che continuerà a guadagnare fino alla scadenza del contratto a giugno 2026, per la dirigenza e le casse della ‘Vecchia Signora’.

Il futuro dell’attaccante serbo, sempre più lontano da Torino, è anche strettamente legato a quello del possibile arrivo della stella che già fa sognare la piazza. Parliamo di Victor Osimhen, il formidabile bomber nigeriano in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli che a fine stagione tornerà alla base.

Registrato il grande interesse mostrato da tutti i top club inglesi sull’uomo mascherato (soprattutto il Manchester United è disposto a fare follie pur di averlo tra le proprie fila), anche la Juve si sarebbe iscritta da tempo alla corsa per il giocatore, legato al club partenopeo da una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che però si applicherebbe, secondo precise volontà del vulcanico patron De Laurentiis, solo ad un’eventuale cessione all’estero.

Osimhen, la Juve si tira fuori: clamoroso annuncio di Giuntoli

Al di là di un’eventuale mancata qualificazione alla Champions che sarebbe davvero deleteria per gli onerosi investimenti che la proprietà del club bianconero intenderebbe, e intende, fare per la prossima stagione, nelle ultime settimane si sarebbero registrate delle decise offensive di Cristiano Giuntoli – colui che portò in Italia il nigeriano nel settembre 2020 – per il suo pupillo.

Non abbiamo, in questo caso, usato il condizionale a caso. Già perché, a dispetto di pur circostanziate indiscrezioni sulla volontà della Juve di offrire fino ad 85 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, il club bianconero, per bocca del suo dirigente, si sarebbe tirato fuori dalla contesa. Anzi, non vi avrebbe mai partecipato, stando a quanto dichiarato dall’ex Ds del Napoli all’emittente turca ‘Derin Futbol TV’.

“Non sono interessato ad Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. Ma a me non interessa. La Juventus non vuole il giocatore“, le inequivocabili parole pronunciate dal dirigente e puntualmente riportate anche da un altro portale turco, il media ‘NTV Sports.net‘.